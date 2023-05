Incidente tra Cairo e Dego, auto si ribalta: ferita una 25enne

Cairo/Dego. Una donna di 25 anni è rimasta ferita oggi intorno alle 13 in un incidente stradale sulla Sp29 tra Cairo Montenotte e Dego, in via Colletto, dopo l’incrocio per Dego in direzione Rocchetta di Cairo.

La donna, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della Fita Panda rossa su cui viaggiava e si è capovolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno aiutata a uscire dall’auto.

Immediato anche l’arrivo dei soccorsi, con l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo. La donna è stata portata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Sul posto anche i carabinieri che stanno gestendo il traffico.