Incidente mortale, lunedì 15 maggio a Cairo i funerali di Elia Rossi

Cairo Montenotte. Si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 15 maggio, alle 15, nella chiesa di San Lorenzo, a Cairo, i funerali di Elia Rossi. La salma ora giace nella cappella di San Rocco, dove domani (domenica 14 maggio), alle 17,30, verrà recitato il Santo Rosario.

Il 26enne è deceduto in seguito ad un tragico incidente d’auto, avvenuto nella notte appena trascorsa, intorno alle 3,20, sulla variante del Vispa. Insieme a lui, a bordo, anche due suoi amici, una ragazza e un ragazzo, che fortunatamente non sono rimasti feriti in modo grave.

Il giovane era molto noto a Cairo e in tutta la Valbomida: lavorava nel vivaio di famiglia in corso Brigate Partigiane a Cairo. Lascia la mamma Monica, il papà Marco, il fratello Alex e la sorella Sheila, oltre tre nipoti e al cognato Marco.

Era anche un grande appassionato di motori, oltre alle moto anche i fuoristrada con cui si divertiva ad andare nei boschi. Tutti lo ricordano come “una persona cordiale, sempre gentile e alla mano e con tanta voglia di fare. Il suo uno di quei sorrisi che non passano inosservati e che regalano tanta gioia e serenità”.