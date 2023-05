Incidente in galleria sulla A10, sei chilometri di coda: un ferito trasportato in ospedale

Liguria. Mattinata difficile per il traffico genovese. A causa di un incidente che si è verificato poco prima delle 8 di stamani in galleria, sulla A10 Ventimiglia-Genova, tra Pegli e Sestri Ponente, si sono formate code fino a sei chilometri nel tratto tra Pra’ e Genova Aeroporto.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolte un’auto e una moto, ma risulta ferito un ragazzino di 14 anni, portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Voltri. Sul luogo dell’evento sono prontamente intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Intorno alle 8.50 l’incidente è stato definito “risolto” è la situazione ha iniziato a migliorare ma le code in direzione Genova hanno creato ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Traffico intasato sulla Aurelia, a tratti, tra Pra’ e la fine di lungomare Canepa, verso la sopraelevata.

Coda per traffico intenso anche in altre tratte: all’altezza dell’allacciamento A7/A12 in direzione Genova, ad esempio, e in direzione di Milano per chi proviene da Genova Est e viaggia verso Bolzaneto.

“Solite” code dovute ai cantieri sulla A26: due chilometri in direzione di Voltri per chi proviene da Masone.