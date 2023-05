Pietra Ligure. È deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure S.B., l’uomo rimasto gravemente ferito nell’incidente che si è verificato questa mattina in A10 tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito.

Il 67enne, un francese residente a Nizza, era in auto con la figlia e il fidanzato della giovane, anche loro rimasti feriti, ma fortunatamente in modo meno grave, così come altre due persone rimaste coinvolte nell’incidente. Tutti e quattro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Secondo quanto riferito, a causare l’incidente è stato un camion che avrebbe urtato alcuni veicoli che lo precedevano all’interno della galleria del Piccaro e l’urto lo avrebbe poi fatto ribaltare. Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte anche quattro auto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Ceriale, della croce bianca di Albenga, di Pietra Soccorso, due automediche del 118, i vigili del fuoco e la polstrada, oltre al personale di Autofiori.

L’autostrada è rimasta chiusa per alcune ore, ora è stata riaperta, ma si registrano ancora rallentamenti al traffico: la coda, come segnala Autostrada dei Fiori, al momento è di 8 km in direzione Savona. Sul tratto sono presenti anche alcuni cantieri. Si sono registrati disagi anche nella viabilità ordinaria.