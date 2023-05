Savona. Dopo il sinistro tra Voze e Vezzi Portio, in mattinata è avvenuto un altro incidente a Savona.

Secondo quanto riferito, anche in questo caso ad essere coinvolto sarebbe sempre un motociclista.

L’impatto al suolo del mezzo è avvenuto in via Vittime di Brescia per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono subito intervenuti l’automedica, la Croce Oro Mare e le forze dell’ordine.

Il ferito è stato trasporto stato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.