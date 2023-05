Incidente a Murialdo, anziana perde il controllo dell’auto e fa un volo di tre metri

Murialdo. Preoccupazione questa sera intorno alle 19,30 a Murialdo. Un’autovettura, a causa del manto stradale scivoloso per via della pioggia, è finita fuori strada e si è ribaltata in località Borgata Pallareto. Il volo è stato di circa tre metri. A rimanere nei primi istanti intrappolata nell’abitacolo una donna.

Partita la chiamata al 112, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto, oltre a un’ambulanza della croce verde di Murialdo e l’automedica del 118, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo. Per permettere alla donna, una 70enne, di uscire dal mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Fortunatamente l’anziana è rimasta praticamente incolume e ha rifiutato il trasporto in ospedale. All’arrivo dei soccorsi era già riuscita a liberarsi della cintura di sicurezza che la stringeva: con la mano è riuscita infatti a prendere delle forbicine che aveva dentro la borsa e con un lavoro quasi “sartoriale” a tagliare la cintura.

Nonostante l’incidente e lo spavento, la donna non ha perso il suo buonumore e, una volta fuori dall’auto, ha scherzato con i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare tutti i rilevamenti del caso