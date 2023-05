Agg.Ore 16:10. La nota di aggiornamento di Regione Liguria: “Sono in corso le operazioni per domare l’incendio boschivo divampato oggi a Loano, nel savonese, in località Verzi. La Sala Operativa regionale sta monitorando la situazione e ha attivato l’intervento dell’elicottero, che sta operando sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai volontari dell’antincendio boschivo. La situazione non presenta, al momento, criticità in quanto le fiamme sono lontane dalle abitazioni“.

Agg.Ore 15:15. L’elicottero è arrivato sul posto e ha già iniziato i “lanci” per cercare di spegnere l’incendio. Confermata, al momento, la presenza di due squadre dei vigili del fuoco (10 persone) e di due squadre di volontari Aib (Anti incendio boschivo).

Agg.Ore 14:30. In questo momento, sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco insieme ad alcune squadre di protezione civile. L’obiettivo, in primis, è contenere il rogo per evitare che possa estendersi ulteriormente. È già stato anche richiesto il supporto dell’elicottero.

Loano. Allarme incendio nel primo pomeriggio di oggi (13 maggio). Si è originato, per cause ancora da accertare, a Loano, in zona Verzi, intorno alle 13,30.

Diverse le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco, complice una densa e alta colonna di fumo visibile anche da grande distanza.

Incendio alle spalle di Loano

I pompieri si stanno recando proprio in questi minuti sul posto: il rogo, stando a quanto riferito, sarebbe già piuttosto esteso.

