Savona. Spavento questa sera al porto di Savona. Intorno alle 18,30 in un’officina, per cause ancora da chiarire, è divampato un incendio.

Per mettere in sicurezza la zona sono subito intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi e due squadre.

Fortunatamente l’incendio è stato domato in poco tempo, nessuno è rimasto ferito.