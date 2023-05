Cairo Montenotte. Inaugurata alla scuola elementare Giuseppe Mazzini l’aula multisensoriale dedicata agli alunni con disabilità. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina (30 maggio), di fronte ad alcuni classi dell’istituto cairese, da parte del dirigente scolastico Elisabetta Di Scanno, presenti anche il sindaco Paolo Lambertini e l’assessore all’Istruzione Caterina Garra.

La creazione della stanza è stata possibile grazie a fondi ministeriali e al contributo del Comune di Cairo. L’obiettivo è di renderla fruibile per tutti i plessi cairesi, permettendo agli alunni delle frazioni o delle scuole medie di poterla raggiungere attraverso l’utilizzo di pulmini.

“Per il nostro istituto l’inclusione è veramente un obiettivo prioritario, siamo quindi molto orgogliosi di questo ulteriore fiore all’occhiello che siamo riusciti a mettere in cantiere”, ha commentato la dirigente Di Scanno che poi ha raccontato come è nata l’idea di questo progetto: “E’ merito di Mariella Rinaldi, insegnante di sostegno della scuola primaria e anche una delle Funzioni Strumentali per l’Inclusione dell’istituto, un incarico molto delicato e importante, e non posso che ringraziarla per la preziosa collaborazione. Un giorno della scorsa estate è salita nel mio ufficio e mi ha detto ‘Dirigente, sarebbe bello che il nostro istituto potesse offrire questo ambiente multisensoriale ai nostri alunni in difficoltà’ e da lì ci siamo messi in moto”.

Ma come funziona questa stanza multisensoriale? “Si basa sul metodo ‘snoezelen’, nato verso la fine degli anni 70 da due terapisti olandesi e volto a sviluppare la percezione in pazienti con disabilità intellettive. La loro idea era quella di ricreare appositi ambienti dove gli individui con disabilità potessero essere stimolati attraverso luci, suoni, colori, appositi, sapori e manipolazioni, al fine di creare suggestioni attraenti che incrementino la percezione. Il termine ‘Snoezelen’ nasce dalla combinazione delle due parole ‘snufeli’ (esplorare) e ‘doezelen’ (rilassarsi). I pazienti con disabilità, infatti, all’interno di tali ambienti vengono spinti ad esplorare e ad entrare in maggiormente in contatto con il mondo circostante: ogni componente d’arredo all’interno ha il preciso scopo di stimolare uno dei 5 sensi, aiutare il bambino a prendere coscienza e generare un diffuso senso di benessere e calma. Gli obiettivi sono quindi promuovere il benessere, le autonomie e la relazione, stimolare i cinque sensi, la coscienza e la conoscenza di sé e dell’altro. In generale migliorare la qualità della vita e l’inclusione, che sono finalità eminenti che l’istituto si prefigge”.

Il tutto grazie a diverse attrezzature. Nel dettaglio, all’interno della stanza sono presenti un divano quadrato e a onda, una colonna ad acqua con movimento di bolle e luci variabili, uno specchio ad angolo, una parete imbottita, fascio di luce a Led con 100 fibre luminose, un proiettore, un diffusore per aromi. L’obiettivo è di potenziarla con altre apparecchiature grazie ai 2mila euro raccolti durante la serata benefica organizzata al Teatro Chebello lo scorso 3 marzo con lo Spiderman savonese Mattia Villardita.

L’inaugurazione dell’aula multisensoriale delle scuola elementare di Cairo

“Avrebbe voluto essere qui oggi anche lui, ma purtroppo non è stato possibile”, afferma il sindaco Lambertini che agli studenti presenti ha illustrato l’importanza di questo progetto: “Questa iniziativa dimostra come questa scuola sia attenta ai bisogni di tutti voi – ha detto agli alunni – In poche scuole possono contare di un ambiente simile che permetterà a chi ha più difficoltà di crescere e migliorare ulteriormente. Ringrazio quindi la dirigente Di Scanno e i vostri insegnanti che ogni giorno si occupano e preoccupano per tutto voi”.

Ringraziamenti condivisi dall’assessore Garra: “Sinceri complimenti a tutti – ha dichiarato – per l’impegno e la passione che ogni giorno dedicate al vostro lavoro. Da genitore è bello vedere che una scuola abbia un progetto del genere e sapere che nell’ambiente scolastico un bambino con difficoltà può migliorare anche con strumenti di questo tipo”.