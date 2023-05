In via Roma la sede del nuovo gruppo civico AlbengaInsieme: “Porte aperte a chi vuole contribuire a un futuro migliore per la città”

Albenga. Si trova in via Roma 59 la sede ufficiale del nuovo gruppo civico AlbengaInsieme.

Stando a quanto riferito, si tratta di un nuovo gruppo di lavoro politico, nato ovviamente in vista delle comunali del prossimo anno, ma apartitico: sono già stati organizzati incontri e tra i membri sono presenti diverse figure che hanno già partecipato attivamente alla vita amministrative della città, sia di centrodestra che di centrosinistra, oltre ovviamente a tanti cittadini neofiti della politica ma desiderosi di provare a farne parte.

“Questo nuovo spazio rappresenterà un punto di riferimento per la cittadinanza di Albenga, offrendo un luogo accessibile e accogliente per segnalare disagi, avanzare richieste e partecipare attivamente alla vita politica della nostra comunità – spiegano dal gruppo – La sede sarà aperta al pubblico, a partire da domani, ogni sabato, dalle 11 alle 13, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di visitarla, sia con appuntamento che senza. I volontari di AlbengaInsieme saranno presenti per ascoltare e sostenere la voce dei cittadini, lavorando insieme per promuovere il benessere e lo sviluppo di Albenga”.

“Invitiamo tutti i residenti di Albenga a frequentare la nuova sede del gruppo civico AlbengaInsieme e a partecipare attivamente ai tavoli della politica locale per contribuire a un futuro migliore per la nostra amata città”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare AlbengaInsieme presso la sede di via Roma 59 o via mail a albengainsieme@gmail.com.