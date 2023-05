In libreria il noir del finalese Marco Marinoni: è ambientato nel savonese, al centro la ‘mafia del mattone’

Finale Ligure. In libreria “L’origine del Male”, il nuovo noir di Marco Marinoni pubblicato nella collana Giungla Gialla di Mursia, che ci racconta luci e ombre di una Liguria sinonimo di turismo che fa gola alla mafia del mattone.

2020, sei uomini muoiono nei giorni più tragici della pandemia nelle strutture sanitarie liguri. C’è anche una settima vittima analoga, a Orco Feglino: Roberto Ivaldi, un pensionato che custodisce un oscuro fardello, ora dedito alla coltivazione delle rose. Meno di un mese dopo perde la vita anche sua moglie. La loro unica figlia Rossella, trasferitasi in Calabria, torna nel Ponente Ligure, ritrovandosi al centro di un’indagine della DIA intorno a questa serie di morti sospette di presunti prestanomi della malavita, scoprendo con sgomento che suo padre era uno di loro. Tocca al criminologo Damiano Danti, alla sua compagna, il magistrato Silvia Cospito, e alla Squadra Mobile di Savona dipanare la tela sanguinaria che la nuova criminalità degli appalti sta tessendo per impadronirsi dell’economia ligure e dei suoi terreni, tra delitti e silenzi.

“I fascicoli, di centinaia di pagine, riguardavano un’inchiesta dell’Antimafia finalizzata a smascherare alcune infiltrazioni in Regione e si era arenata dopo due anni di lavoro con una serie di assoluzioni. La DIA allora si era rivolta alla Mobile di Savona come extrema ratio per tentare di disincagliare l’indagine e Di Vincenzo aveva puntualmente scaricato il materiale sulla sua scrivania: aziende operanti nel settore edile in odore di connessioni con la criminalità organizzata, ipotesi di peculato, falso in bilancio, corruzione, auto riciclaggio e tutto il florilegio di imputazioni che definivano la nuova Mafia, quella che non sparava o gambizzava, non scioglieva i bambini nell’acido ma strisciava in silenzio nel mondo degli appalti, infiltrandolo del suo cancro. La Mafia del Mattone”.

Ancora una volta, dopo i successi di “Follia a due” e “La memoria del Male”, Marco Marinoni con “L’origine del Male” spinge il lettore ad immergersi nel lato oscuro della mente umana indagando i processi psichici che portano al compimento di atti delittuosi e malavitosi, e, grazie a una scrittura dal ritmo incalzante e ricca di colpi di scena, lo tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina.

Marco Marinoni (Monza, 1974) vive a Finale Ligure e insegna Musica Elettronica al Conservatorio di Latina. Ha vinto il primo premio alla VII edizione di GialloLuna NeroNotte 2019, sia nella sezione Racconto Inedito che nella sezione Romanzo Inedito. I suoi racconti sono pubblicati sui Classici del Giallo Mondadori. È autore di sei romanzi, tra cui Follia a due (2021) e La memoria del male (2022), editi da Mursia.