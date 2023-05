In arrivo forti piogge e temporali su tutta la Liguria

Liguria. Nelle prossime ore è previsto il passaggio di una perturbazione che, nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, potrebbe portare a piogge diffuse associate a rovesci temporaleschi, con possibili fenomeni di forte intensità su tutta la Liguria.

Come segnalato nel bollettino di oggi, dalle ore prime di mercoledì probabilità di temporali forti su tutta la regione.

Le precipitazioni sono previste in esaurimento già dalla mattinata di mercoledì sul Ponente della regione, mentre sul centro levante saranno possibili fenomeni significativi localizzati fino al pomeriggio.

ECCO il BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA:

OGGI MARTEDI’ 9 MAGGIO – L’arrivo di una perturbazione dalla Francia porta condizioni di tempo instabile e piogge. Nelle ore centrali sono attesi isolati piovaschi o rovesci nell’interno di intensità generalmente debole o moderata; da sera piogge diffuse in estensione da AD alle restanti zone associate a rovesci e temporali anche moderati.

DOMANI MERCOLEDI’ 10 MAGGIO – Il passaggio del fronte nella notte porta piogge diffuse associate a rovesci e temporali con possibili fenomeni forti su tutte le zone. Precipitazioni in esaurimento in mattinata da Ponente con valori cumulati a metà giornata localmente significativi su CE. Residua spiccata variabilità con possibili rovesci moderati nel pomeriggio. Segnaliamo venti da Nord 40-50km/h su B e parte orientale di A con rinforzi e raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte.

DOPODOMANI GIOVEDI’ 11 MAGGIO – Permangono condizioni di instabilità con piogge sparse a carattere di rovescio o temporale al più moderato. Nuvolosità in aumento sul centro Ponente della regione mentre a Levante prevalgono ancora le schiarite. I venti sono deboli variabili mentre il mare, alla boa di Capo Mele, è poco mosso con temperatura superficiale dell’acqua di 18.1 gradi. Minime ancora in o aumento con valore più basso, 6.6, a Pratomollo (1520 metri, nel comune di Borzonasca, Genova) mentre, alle ore 11.00, la rete Omirl segnala, come valore massimo raggiunto fin qui, 25.4 a Sarzana (La Spezia).