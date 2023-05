Sanremo. Il Vado si impone per 2 a 1 nell’ultimo minuto di gioco contro una solida Sanremese, solo Lo Bosco è immune alla difesa ospite e, con una doppietta, porta ai suoi la vittoria di questi play-off.

Nel post gara, come prevedibile, il presidente Tarabotto è esploso di gioia così come tutto l’ambiente, galvanizzato per aver centrato un risultato storico.

In apertura l’intervista rilasciata dal numero uno del sodalizio rossoblù.