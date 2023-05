Il Vado sogna la Serie C: battuta la Sanremese in finale playoff, Lo Bosco manda in paradiso i rossoblù

Sanremo. Il sogno è realtà: il Vado vince i playoff e può sperare nella Serie C. Oggi pomeriggio presso il “Comunale” di Sanremo i rossoblù guidati da mister Marco Didu hanno affrontato la Sanremese allenata da Gabriele Giannini, seconda forza del campionato.

I tempi regolamentari non sono stati sufficienti per decretare la squadra vincitrice: al 90’ infatti, tra Sanremese e Vado era 1-1. A decidere la gara è stata poi ancora una volta una rete di Lo Bosco che, come domenica scorsa a Bra, ha fatto esplodere la gioia rossoblù all’ultimo respiro.

Il Vado può dunque festeggiare una storica vittoria: si leccano le ferite invece gli avversari, squadra costruita per vincere la quale non è riuscita a centrare il proprio obiettivo stagionale.