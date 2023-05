Il ritorno del Medioevo, il Condigiun, il raduno d’auto d’epoca e “Ballando per le donne”: ecco cosa fare questo weekend

Savonese. Quello ci aspetta è un fine settimana all’insegna del Medioevo, della beneficienza, della musica, del teatro, del gusto e chi più ne ha più ne metta. Il 27 e il 28 maggio saranno due giornate ricche di attività per tutti. Scopriamole insieme.

A CAIRO ARRIVA IL MEDIOEVO

Sarà un fine settimana dalle atmosfere medievali quello che si respirerà a Cairo Montenotte. Fino al 28 maggio appuntamento con “Rocchetta Medievale”. Ad animare il borgo ci saranno mercanti, musici, giullari, falconieri, armati e tamburi e per i viandanti più affamati e golosi la possibilità di rifocillarsi nelle diverse taverne sparse nelle vie della frazione. Il programma completo qui.

A SAVONA LA GARA BENEFICA “BALLANDO PER LE DONNE”

Sabato 27 maggio al Teatro Chiabrera di Savona è tempo di “Ballando per le donne”, una gara di ballo in cui dieci concorrenti – persone che vivono e lavorano nel territorio savonese -, accompagnati da dieci ballerini professionisti della scuola di danza, si cimenteranno in una vera e propria sfida e verranno votati sia da una giuria selezionata sia dal pubblico in sala per decretare il vincitore. Il ricavato della serata (il biglietto ha il costo di 15 euro) sarà devoluto a “L’isola che c’è”, una casa di rifugio di pronta accoglienza per donne sole o con minori vittime di violenze, maltrattamenti o in condizioni di pericolo a causa di gravi conflitti familiari.

“MUSICA AL MUDA” PORTA IL JAZZ AD ALBISSOLA MARINA

Domenica 28 maggio ad Albissola Marina, in occasione di “Musica al MuDA” ci sarà il laboratorio di jazz “ArtINcanto Jazz Connection”, coordinato da Dino Cerruti. Tante voci e strumenti che si mettono in gioco in uno degli stili musicali più affascinanti di sempre. Sarà ospite Fabrizio Cattaneo, alla tromba.

AD ANDORA UNA CAMMINATA TRA GLI ULIVETI GUSTANDO OLIO EVO

Sabato appuntamento con la “Merenda nell’Oliveta”, evento nazionale promosso dal comune di Andora con l’Associazione Città dell’Olio. I partecipanti potranno fare una piacevole passeggiata fra gli uliveti del primo entroterra e gustare una semplice merenda a base di pane e olio. Con un breve percorso si toccherà località Pianrosso dove sarà possibile visitare la Cappella della Madonna della Neve. Si proseguirà poi per la località Piazza (“Ciassa”), che fu molto importante nel passato, situata nella frazione San Bartolomeo.

A VARAZZE CONDIGIUN E POMPIEROPOLI

Torna il “Cundigiun” a Varazze, la manifestazione gastronomica dedicata ai piatti tipici del nostro entroterra. L’evento si svolgerà nelle vie di Varazze il 27 maggio, dall’ora di pranzo, e il 28 maggio fino alle ore 15. Girovagando tra gli stand, posizionati nei borghi di Varazze, da San Nazario al Solaro, passando per via Malocello e Piazza Patrone per arrivare in Piazza Nello Bovani e in Via Cesare Battisti si potranno gustare i piatti tradizionali dell’entroterra e non. Il Cundigiun propone piatti tipici e specialità locali. Il tema di questa edizione sarà il medioevo. In occasione, nel weekend, ci sarà anche ‘Pompieropoli’.

A BERGEGGI “TREKKING A SEI ZAMPE” PER SOSTENERE CROCE BIANCA E PROTEZIONE CIVILE

Domenica appuntamento con il “Trekking a sei zampe” a Bergeggi. L’iniziativa è lanciata dalle unità cinofile della Croce Bianca di Spotorno e della Protezione Civile di Bergeggi. L’obiettivo è raccogliere fondi per le attività di addestramento che si svolgono nell’ex campo sportivo di via Santo Stefano a Bergeggi. E proprio qui che partirà la camminata ad anello che porterà ad ammirare il golfo da due punti panoramici e molto suggestivi. L’itinerario è adatto anche ai bambini. I dettagli qui.

AL TEATRO SACCO LO SPETTACOLO “L’IMPORTANZA DI ESSERE FELICE”

Altro appuntamento con la rassegna “Luciana Costantino 2023”. Al teatro Sacco di Savona, domenica 28 maggio, andrà in scena lo spettacolo “L’importanza di essere Felice”, di Roberto Centazzo e Felice Rossello della Compagnia Teatrale San Fruttuoso. Sarà una commedia divertente sul quadrilatero amoroso. Un buffo coro greco-genovese condurrà per mano attraverso i luoghi e i tempi di questa storia che ha radici nel passato, quando i nostri protagonisti erano ancora studenti universitari spensierati. La vita tranquilla di Felice, oggi affermato commercialista, viene sconvolta dall’incontro con Ludovica, la sua ex fiamma dai tempi universitari, e dalla moglie Monica.

A LOANO UN RADUNO D’AUTO D’EPOCA BENEFICO

Domenica 28 maggio a Loano si terrà il “Raduno di auto d’epoca e non solo” promosso dal Lions Club Loano Doria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La manifestazione vedrà splendidi bolidi dare bella mostra di sé davanti a Palazzo Doria, sede del municipio. Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione “Amici della Banca degli Occhi Melvin Jones” di Genova, impegnata nel ripristino e preservazione della vista.

AL PARCO ASINOLLA UN FINE SETTIMANA RICCO DI AVVENTURE NELLA NATURA

Infine, ci aspetta un nuovo weekend ricco di avventura al parco Asinolla di Pietra Ligure. Nel fine settimana tante le attività con gli animali che sono organizzate: mini trekking in compagnia degli asinelli della struttura, l’Asinolla Horse Academy’, il battesimo della sella, la scoperta della vita in maneggio e tanto altro. I dettagli qui.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.