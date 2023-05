Il presidente Toti a Carcare per incontrare le imprese della Valbormida

Carcare. Visita in Valbormida per il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che domani (2 maggio) sarà a Carcare per incontrare le imprese del territorio.

L’incontro, che sarà riservato alle aziende, si terrà alle 18:15 presso la sala convegni del centro polifunzionale in via del Collegio.

Sarà presente anche Alessandro Berta, direttore di Unione Industriali Savona, che illustrerà al governatore la situazione dal punto di vista lavorativo e produttivo della vallata. “Evidenzieremo – spiega Berta – come occorra attenzione su infrastrutture, fondi e formazione. La Valbormida infatti, insieme a Vado Ligure, è la principale area produttiva del savonese e quindi tra le più importanti della Liguria”.