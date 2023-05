Il Genoa torna in Serie A. Grande festa al Ferraris dopo la vittoria contro l’Ascoli per 2-1

Liguria. Finita anche a Modena! Il Genoa torna in serie A! Grande festa in musica al Ferraris, con esplosione di coriandoli rossi e blu nei distinti e giocatori ancora in campo a festeggiare con una maglia celebrativa: Only One Year.

“Complimenti alla proprietà 777 Partners, al presidente Alberto Zangrillo, a tutta la squadra e allo staff tecnico per il meritato ritorno del Genoa in serie A. Un obiettivo centrato al primo colpo grazie alla professionalità di tutto il club, che riporta una società storica come quella rossoblù nel palcoscenico che più gli compete. Il raggiungimento della massima serie A rappresenta anche la forza e la determinazione della nostra terra, sempre pronta a risollevarsi e non mollare mai”.

Così il presidente della Regione Liguria dopo la vittoria del Genoa di questo pomeriggio contro l’Ascoli che ha sancito la matematica promozione in serie A. Il palazzo della Regione Liguria si è illuminerà questa sera per rendere omaggio al club con l’immagine del Grifone e la scritta “Bentornati in Serie A ragazzi”.

“Il ritorno in Serie A del Genoa – aggiunge l’assessore allo Sport – è il giusto coronamento per una stagione davvero emozionante per quanto fatto dai giocatori, da mister Alberto Gilardino e dalla società, ma anche per gli incredibili tifosi rossoblù che in casa e in trasferta non hanno mai fatto mancare il proprio apporto segnando numeri di presenze record per la cadetteria – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria. Da assessore regionale allo Sport ho partecipato oggi con piacere alla decisiva partita contro l’Ascoli e mi auguro di viverne presto altre con questo pathos e questa cornice di pubblico. Colgo l’occasione per complimentarmi pubblicamente con il Genoa, ma anche con tutte le altre squadre liguri non professionistiche che si sono date battaglia da Ventimiglia a Sarzana”.

“Rimarco – conclude l’assessore – la storica vittoria della Liguria al Torneo delle Regioni nella categoria Under 19, successo che testimonia la crescita del movimento calcistico ligure e che ci fa ben sperare per il futuro”.

LA CRONACA:

96′ Finisce qui! Ora si attende solo il finale di Modena.

95′ Riparte l’Ascoli: diagonale di Dionisi che si spegne sul fondo.

94′ Ekuban! Tiro potente sul primo palo deviato in angolo da Leali.

93′ Ancora corner guadagnato dopo una battuta corta ma stavolta è l’Ascoli a uscire in contropiede. La difesa del Genoa però libera. E Aramu, preziosissimo guadagna ancora un calcio di punizione.

93′ Ekuban va sul fondo e guadagna un corner dopo una deviazione di Donati

90′ Saranno quattro i minuti di recupero

90′ Bani resta a terra dopo un contatto con Dionisi, intervento dei medici

87′ Aramu guadagna un calcio di punizione e tempo prezioso

82′ Doppio cambio nel Genoa: fuori Sabelli e Gudmundsson per Hefti e Aramu

79′ Ha pareggiato il Modena e il Ferraris esulta come a un gol

77′ Nel Genoa fuori Coda per Ekuban

76′ Ammonito Sabelli per fallo su Collocolo

73′ Nell’Ascoli entra Giovane per Buchel

71′ Lancio velenosissimo di Caligara da distanza siderale che si rivela un tiro in porta, Martinez arretra e mette in corner schiantandosi sul palo. Sull’angolo colpo di testa di Simic che si spegne sul fondo

68′ Accorcia le distanze l’Ascoli con Marsura che riceve un cross di Collocolo dalla destra

68′ Doppio cambio nell’Ascoli fuori Mendes e Forte per Marsura e Lungoyi

67′ Sul dischetto Coda si fa parare il rigore da Leali, che è prontissimo anche sulla ribattuta dello stesso Coda

65′ Calcio di rigore per il Genoa con Sabelli atterrato da Leali

63′ Raddoppio del Genoa! Badelj al volo di destro ribadisce in rete un prolungamento di testa involontario di Bellusci dopo un colpo di testa di Dragusin

62′ Ammonito anche Collocolo

60′ Altro corner guadagnato dal Genoa su tiro di Coda dal limite deviato. Angolo battuto sul secondo palo, ma nessuno riesce a intervenire in modo decisivo

59′ Ammonito Bellusci per un fallo

58′ Primo giallo della partita: è di Vogliacco

58′ Errore clamoroso di Gudmundsson, che fa urlare Gilardino in tribuna: Coda lo serve con un pallonetto delizioso, l’islandese stoppa e riesce a colpire Leali in uscita con la porta spalancata

54′ Corner guadagnato dal Genoa grazie a un calcio piazzato di Strootman dalla sinistra deviato di testa sul fondo, ma stavolta il calcio d’angolo non viene sfruttato

50′ Martinez esce di pugno, ma la palla resta all’Ascoli. Alla fine ci prova Mendes ma il tiro viene bloccato dal portiere rossoblù

46′ Subito occasione per i rossoblù: fa tutto Gudmundsson, discesa e sterzata rapida per liberarsi al tiro e destro dalla distanza fuori di poco

46′ Si riparte con palla all’Ascoli, nel Genoa entra Jagiello per Sturaro

Finisce 1-0 il primo tempo tra Genoa e Ascoli grazie alle rete di Bani al 16′ che di testa ha insaccato raccogliendo il pallone finito sulla traversa dopo un altro colpo di testa di Sturaro su corner. Partita che il Genoa sta controllando abbastanza bene, anche se l’Ascoli ha avuto una grande occasione al 39′ grazie a una bellissima rovesciata di Gondo che Martinez ha disinnescato sul palo con un grande intervento. Genoa che al 32′ ha fallito il raddoppio con Strootman liberato da un colpo di testa di Frendrup su cross di Sabelli: tiro a botta sicura a due passi dalla porta e Leali che si oppone. Nel frattempo è arrivato il nuovo record stagionale di spettatori: 32463. Primo tempo finito anche a Modena con il Bari in vantaggio.



46′ La battuta è di Gudmundsson, ma stavolta Bani non riesce ad arrivare

46′ Ancora un corner guadagnato da Sturaro

45′ Due minuti di recupero

45′ Bani rientra in campo

43′ Batte lo stesso Strootman, colpo di testa di Bani che però subisce un colpo al volto e si accascia disperato togliendosi la maschera

42′ Strootman lotta sulla linea di fondo con Adjapong e guadagna un corner

39′ Occasione Ascoli: rovesciata di Gondo, che Martinez riesce a smanacciare sulla traversa. Ancora grandissimo intervento del portiere rossoblù

35′ Ha segnato il Bari a Modena con Ricci

32′ Clamorosa occasione per il Genoa con Strootman che a botta sicura, liberato da un colpo di testa di Frendrup imbeccato da Sabelli, non riesce a insaccare da due passi. Leali comunque molto bravo a respingere. Palla il fallo laterale

28′ Buchel ha lo spazio per tentare il tiro da fuori: esce un rasoterra debole e ben lontano dalla porta di Martinez

27′ Discesa di Adjapong, che tenta il cross dalla sinistra, palla che termina dall’altra parte addirittura in fallo laterale

24′ Batte lo stesso Mendes dai 25 metri, palla oltre la traversa

23′ Punizione per l’Ascoli da posizione dove è possibile il tiro in porta per un fallo su Mendes

18′ Ascoli che accusa il colpo, discesa di Coda, appoggio per Strootman che ha spazio e prova il sinistro dalla distanza. Palla fuori

16′ Gol del Genoa! Mattia Bani di testa ribadisce in rete il pallone che aveva colpito la traversa su un altro colpo di testa proprio di Sturaro. Gilardino, all’ultimo piano della tribuna resta impassibile.

16′ Sturaro arriva sul fondo di forza, cross in mezzo, deviazione di testa di Buchel in corner

11′ Ascoli che non ha timore reverenziale e in particolare Gondo dà profondità. Al momento la difesa rossoblù riesce comunque a non correre troppi pericoli

7′ Genoa che fa possesso e propone come quinti a destra Frendrup, a sinistra Sabelli

1′ Si parte con palla al Genoa che attacca verso la Sud e subito reclamo del Genoa per una caduta in area di rigore di Sturaro.

‘Conquistala con noi’ lo striscione e poi un numero 12 in rosso e blu nella gradinata inferiore. Così la Gradinata Nord ha accolto le squadre all’ingresso in campo.

C’è anche Goran Pandev che sotto la Nord nel pre-partita riceve una targa di riconoscimento per le sue annate in rossoblù. C’è il pubblico delle grandi occasioni al Ferraris per Genoa-Ascoli, partita che potrebbe sancire la promozione diretta in A in caso il Genoa riesca a guadagnare almeno un altro punto sul Bari.

Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Frendrup, Sturaro (46′ Jagiello), Badelj, Strootman, Sabelli (82′ Hefti), Gudmundsson (82′ Aramu), Coda (77′ Ekuban).

Allenatore: Caridi

A disposizione: Semper, Salcedo, Ilsanker, Matturro, Lipani, Puscas, Boci, Dragus.

Ascoli: Leali, Adjapong (83′ Donati), Bellusci, Simic, Giordano, Collocolo, Buchel (73′ Giovane), Caligara, Mendes (68′ Marsura), Forte (68′ Lungoyi), Gondo (82′ Dionisi).

Allenatore: Breda

A disposizione: Guarna, Quaranta, Gnahore, Dionisi, Donati, Eramo, Proia, Palazzino, Tavcar.

Arbitro: Sozza di Seregno

Ammoniti: Vogliacco (G); Bellusci, Collocolo (A)

Spettatori: abbonati 20.239, paganti 12.225 (ospiti 33) per 203.766 euro.