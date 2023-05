Il Festival del gelato artigianale parla pietrese: “U Magu” porterà gusti e sapori del territorio

Pietra Ligure. Gelato al Chinotto e per la cena gourmet gelato alla Robiola di capra di Roccaverano con fichi neri di Pietra Ligure: eccellenze della gastronomia locale saranno protagoniste al Festival del Gelato Italiano – Artigianale e Gastronomico”, organizzato da Associainsieme, in programma dal 5 al 7 maggio 2023 a Rivara, in provincia di Torino, e le porterà la gelateria “U Magu” di Pietra Ligure, presente alla seconda edizione della rassegna.

Durante la tre giorni, dalla colazione al dopo cena gelati preparati dai Maestri Gelatieri italiani con materie prime di altissima qualità, ma anche degustazioni guidate, workshop, visite culturali, aperitivi, cene gourmet, show cooking, talk, spettacoli, musica e passeggiate notturne per scoprire il mondo del gelato artigianale e la cultura del territorio.

Al festival si potrà seguire passo dopo passo la produzione dei gelati e assaporarne i gusti particolari e raffinati. Interviste, dimostrazioni e racconti permetteranno di scoprire il lavoro e la passione di alcuni tra i più importanti Maestri Gelatieri Italiani, di conoscere le loro tecniche e tutti i retroscena del dolcissimo mondo del gelato.

Per l’attività pietrese, ormai realtà consolidata nel settore della filiera artigianale del gelato con una gamma di prodotti e produzioni, una vetrina nazionale nella quale potrà far conoscere i prodotti tipici e promuovere gusti e sapori del nostro territorio.

Il programma dell’edizione 2023 offre un’esperienza a tutto tondo: il successo della prima edizione del 2022, che ha richiamato 18 mila visitatori, ha determinato l’ampliamento di questo secondo Festival arricchendolo con ulteriori momenti culturali e gastronomici. I professionisti del settore interverranno per animare i dibattiti nell’ambito dell’alimentazione, con riferimento al gelato artigianale e ai suoi ingredienti, e le masterclass permetteranno agli appassionai di scoprire stili, tecniche, materie prime e abbinamenti dei gelati.

Dato il successo riscosso durante la scorsa edizione anche quest’anno sarà riproposta la Cena Gourmet. In collaborazione con i ristoratori della zona sarà realizzato un particolare menù che consentirà ai partecipanti di compiere un viaggio attraverso piatti gourmet abbinati ad un gusto di gelato gastronomico realizzato dai Maestri Gelatieri.

Per “U Magu”, nome dialettale tipicamente ligure, la scelta di uno speciale gelato che unisce ingredienti davvero particolari e unici.

“La filosofia è quella di offrire al cliente un prodotto sempre fresco e di alto livello, utilizzando prodotti sani e genuini. Ogni giorno, grazie al nostro staff, proponiamo svariati gusti, dai grandi classici alle sfiziose novità, unendo tradizione e innovazione nel settore” racconta il titolare Luciano.