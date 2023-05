Il concerto di Dolcenera, gli show di Vanni Oddera, lo sport e l’arte: ecco gli eventi da non perdere questo weekend

Savonese. Dal concerto di Dolcenera ai tre spettacoli di Vanni Oddera, dal Marefest Bergeggi alla marcia ‘Munta e China’, sono tanti gli eventi che animeranno questo fine settimana di maggio dal sapore decisamente primaverile. Una grande selezione di appuntamenti che incontreranno il gusto di grandi e piccini. Scopriamoli insieme.

AD ALBENGA “SU LA TESTA”, TRA GLI OSPITI DOLCENERA

Sabato 6 maggio serata finale di “Su la testa” ad Albenga. Attesissima Dolcenera, la cantante che torna al festival ingauno dopo la strepitosa esibizione del 2013. A esibirsi prima di lei ci saranno l’ironia blues del levantino Gianmaria Simon, le atmosfere mediterranee della giovane talentuosa Beatrice Campisi e Tiberio Ferracacane, storico crooner di origine sicula trapiantato a Torino. Sabato all’auditorium San Carlo ci saranno anche incontri pomeridiani. Qui i dettagli.

A PIETRA LIGURE TRE SHOW DI VANNI ODDERA

Sempre questo sabato a regalare emozioni forti anche Vanni Oddera. Il Gruppo Badano organizza un evento presso la sede di Pietra Ligure in via delle Peagne 35, in collaborazione con il campione di freestyle motocross Vanni Oddera e con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure. La manifestazione si svolge nell’arco di tutta la giornata e prevede 3 freestyle show alle ore 11, 15 e 18; mentre la famosa mototerapia di Vanni Oddera, alla quale parteciperanno molti ragazzi con disabilità fisiche e mentali, è prevista per le ore 11. Durante la manifestazione si potranno acquistare oggetti di artigianato e rifocillarsi con eccellenze del territorio: il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Gaslini Insieme.

TANTE ATTIVITA’ PER GRANDI E PICCINI AL “MAREFEST BERGEGGI”

Questo weekend si terrà il “MareFest Bergeggi”, un evento organizzato dall’Area Marina Protette Isola di Bergeggi per far conoscere e vivere le meraviglie del mare e dell’entroterra offrendo la possibilità di provare gratuitamente tutte le attività outdoor che si possono svolgere sul territorio. Fra sabato 6 e domenica 7 maggio, sulla spiaggia nelle vicinanze della casa del turismo di Bergeggi, si verrà accolti nel villaggio del MareFest dove si troverà la base di partenza delle escursioni e l’area espositiva, che rappresenta idealmente la porta di ingresso al meraviglioso mondo dei nostri fondali. Sarà possibile conoscere molti degli aspetti naturalistici, ambientali del mare e dell’entroterra, anche dal punto di vista storico. Previste attività per grandi e piccini. Tutti i dettagli dell’evento qui.

LA PRIMA EDIZIONE DEL TRIATHLON SPRINT LOANO: APPUNTAMENTO CON NUOTO, BICI E CORSA

Per gli amanti dello sport, sabato e domenica si terrà la prima edizione del Triathlon Sprint Loano, la manifestazione organizzata dall’Asd Doria Nuoto Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e di Marina di Loano. La due giorni sarà dedicata a nuoto, bici e corsa e vedrà la partecipazione di circa 1200 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Qui il programma.

A CARCARE LA FIERA MERCATO “ASPETTANDO LA FESTA DELLE MAMMA”

Domenica 7 maggio a Carcare si terrà la Fiera Mercato “Aspettando la Festa della Mamma“. Sarà un’occasione unica per trovare tanti banchetti con offerte sfiziose che incontreranno il gusto di tutti. L’appuntamento dalle 8 alle 19 in piazza Caravadossi. L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

A RIALTO LA MARCIA NON COMPETITIVA “MUNTA E CHINA”

Domenica 7 maggio appuntamento con “Munta e China” a Rialto, una marcia non competitiva e aperta a tutti. Il percorso, di circa 8 chilometri, si snoderà tra le bellissime contrade di Rialto e dovrà essere compiuto in un massimo di 4 ore. L’apertura delle iscrizioni avverrà alle 8 presso la Chiesa di Rialto, la partenza seguirà alle 9. Ci sarà il Pasta Party e la premiazione dei vincitori delle diverse categorie tra cui il gruppo più numeroso, il più giovane e il meno giovane.

A FINALE LIGURE UN RADUNO D’AUTO D’EPOCA PER UN FINE BENEFICO

Un raduno d’auto d’epoca speciale quello in programma a Finale Ligure domenica 7 maggio: sarà dedicato a un’importante raccolta fondi per l’acquisto e la donazione di un cane guida a una persona non vedente. Non a caso, la manifestazione benefica è stata denominata “Quattro ruote per chi non vede”, che quest’anno raggiunge la sua seconda edizione. L’obiettivo dell’evento, promosso dal Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host e in collaborazione con il club ‘Ruote d’Epoca’ di Villanova d’Albenga, è di raggiungere 12 mila euro. Il ritrovo alle 8,30 in piazza Vittorio Emanuele II. I dettagli qui.

AD ALBENGA SI POSSONO VISITARE LE STANZE DOVE SOGGIORNO’ NAPOLEONE

Appuntamento con l’arte e la storia sabato 6 maggio ad Albenga. Si potranno visitare le stanze dove soggiornò Napoleone. Al Palazzo Rolandi Bonaparte soggiornò in due diversi momenti: in un primo periodo dall’aprile 1794 all’aprile 1795 come generale di brigata di artiglieria e soprattutto nell’aprile del 1796 come Generale in Capo dell’Armata d’Italia. Le porte del palazzo si apriranno dalle 15 alle 18.

A DIANO MARINA UN PERCORSO TRA PROFUMI E SAPORI CON “AROMATICA”

A pochi chilometri dal confine savonese, a Diano Marina, ci sarà la decima edizione di “Aromatica”, che porterà con sè profumi e sapori della Riviera Ligure. Sarà un weekend dedicato alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali con un programma ricco: ci saranno expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, cene a tema, conferenze, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità e molto altro ancora.

A SAVONA IL CONCERTO DEL NICOLE MAGOLIE QUARTET

Per gli amanti della musica, domenica 7 maggio l’Accademia Musicale di Savona ospiterà nell’Auditorium Benedetti Michelangeli il concerto del Nicole Magolie Quartet dal titolo “Don’t ever go“. L’evento è legato all’ultimo lavoro discografico dell’interprete sudafricana, edito da Alman Music, e prevede il meglio dei due concerti precedenti Like a Diamond e The Look of Love. Ad accompagnare la showgirl di Cape Town una formazione di musicisti di grande esperienza: Gabriele Gentile al pianoforte e tastiere, Michele Aloisi al basso e Folco Fedele alla batteria. Il concerto propone un affascinante viaggio musicale tra pop, soul e jazz.

AL PARCO ASINOLLA RELAX E DIVERTIMENTO CON GLI ANIMALI

Infine, questo weekend sono previste tante attività per grandi e piccini al parco Asinolla di Pietra Ligure. Horse Academy, battesimo della sella, laboratori con gli animali, ma anche buon cibo e punti relax nella struttura dove potersi goderne il clima primaverile e la natura. Qui tutti gli appuntamenti previsti.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.