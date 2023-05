Il Comune di Fleurville in visita a Quiliano per la firma del Gemellaggio

Quiliano. Nella giornata di venerdì 19 maggio arriva a Quiliano la delegazione del Comune di Fleurville. Durante questa visita (che durerà tre giorni) nel territorio quilianese gli amici del Comune francese potranno conoscere meglio le realtà del territorio.

Si comincerà con l’incontro con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Quiliano, per poi proseguire con gli scambi di progettualità con il Comitato Gemellaggi di Quiliano, l’incontro con un rappresentante regionale AICCRE, ed infine la celebrazione della forte amicizia con Quiliano in occasione della cerimonia di firma del Giuramento della Fraternità Europea e del Gemellaggio. La cerimonia si svolgerà nella mattinata di sabato 20 maggio 2023 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare (Piazza Costituzione) a Quiliano. Parteciperà inoltre a questo evento Desi Slivar, rappresentante regionale dell’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

Nel corso della stessa mattina le delegazioni dei Comuni di Quiliano e Fleurville raggiungeranno il Parco di San Pietro in Carpignano, in occasione dell’ormai consueto appuntamento mensile di “Quiliano Mercato Natura”, la manifestazione organizzata con il supporto delle associazioni e imprenditori agricoli locali quilianesi, in collaborazione con Slowfood Savona, dedicata alla promozione dei prodotti tipici del territorio locale.

“Si tratta di un importante e significativo appuntamento – dichiara il vicesindaco Nadia Ottonello – che rappresenta lo sviluppo evolutivo del percorso correlato al patto di fratellanza già firmato nel 2008 con la Comunità dei Comuni Maconnais Val de Saone, e che riconferma lo splendido rapporto sviluppatosi con il Comune di Fleurville. Auspico e invito caldamente i nostri concittadini a partecipare a questo traguardo significativo per la comunità, trattandosi di un obiettivo condiviso e raggiunto assieme al Comitato di Gemellaggio, che ringrazio per il lavoro svolto insieme. Con questo ottimo punto di partenza potremo infatti aprire nuovi scenari condivisi di collaborazione istituzionale, economica e culturale”.