Il 13 maggio manifestazione a Milano, presenti anche i sindacati liguri: “Cambiare rotta su lavoro e pensioni”

Liguria. Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di avviare una fase di mobilitazione unitaria dal titolo “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti” che vedrà la realizzazione di tre manifestazioni interregionali al Nord, al Centro e al Sud.

In vista dell’appuntamento di sabato 13 maggio dove sarà presente anche la Liguria si stanno svolgendo in tutta la regione iniziative unitarie e assemblee sui luoghi di lavoro, negli spazi pubblici e nelle sedi dei sindacati dei pensionati. Per Cgil Cisl Uil il cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali del Paese non è più rinviabile.

Nello specifico i sindacati chiedono “un cambio di rotta in materia di riforma del fisco con una maggiore tassazione degli extraprofitti e una forte riduzione del carico su lavoro e pensioni. Al governo si chiede di attivare politiche che abbiano tra gli obiettivi un mercato del lavoro inclusivo, la lotta alla precarietà e un sistema di formazione concreto e continuativo”.

Tra le principali richieste “maggiore sicurezza sui posti di lavoro eliminando i subappalti a cascata e incontrollati, una riforma del sistema previdenziale che tenga conto dei giovani e politiche industriali condivise per una transizione ambientale sostenibile”.

Pertanto, le organizzazioni sindacali invitano lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati e la cittadinanza a partecipare alla mobilitazione di Milano di sabato 13 maggio con appuntamento alle ore 10.30 presso l’Arco della Pace.