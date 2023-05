Il 12 maggio Opi Savona e Asl2 in piazza Sisto per la Giornata Internazionale dell’Infermiere

Savona. Sabato 12 maggio si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dell’Infermiere, istituita nel 1974 in onore di Florence Nightingale, madre dell’infermieristica moderna.

Quest’anno l’evento si propone di rendere omaggio al prezioso ed encomiabile lavoro svolto dagli infermieri nel periodo emergenziale e non solo, in una sanità in continua trasformazione, che si pone gli obiettivi di rafforzare sinergie tra professionisti, enti e risorse della comunità, creare reti e offrire, alla popolazione tutta, cure di livello elevato e di prossimità.

Lo slogan scelto dalla Federazione Nazionale OPI per questa edizione, è “Il talento degli infermieri. Arte e Scienza in evoluzione”.

Per l’occasione l’OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche, in collaborazione con Asl2 e con la partecipazione di Croci Bianca e Rossa di Savona e Croce d’Oro di Albissola Marina, ha organizzato a Savona un’iniziativa pubblica nell’area cittadina compresa tra piazza Sisto IV e Corso Italia. L’evento si terrà nel pomeriggio del 12 maggio 2023, dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Saranno presenti infermieri specialisti che, alle persone interessate, erogheranno prestazioni minori (rilevazioni dei parametri vitali, screening di diabete, colesterolo e trigliceridi), forniranno consigli sui corretti stili di vita ed effettueranno dimostrazioni sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree.

Sempre in Piazza Sisto verranno esposte opere realizzate da artisti savonesi ispirati alla figura e all’attività dell’infermiere.

Sul palco antistante il Comune verrà inoltre organizzato un momento di presentazione della giornata, accompagnato dai saluti e dagli interventi delle autorità invitate e dalle testimonianze di infermieri e cittadini.

Una giornata ricca di attività e iniziative organizzata con l’intento di riflettere sull’importanza del ruolo dell’infermiere quale figura sanitaria strategica nel percorso di tutela e cura della salute del paziente-cittadino.

“Questa giornata è un’occasione preziosa per testimoniare riconoscenza e gratitudine a tutti gli infermieri che lavorano ogni giorno con grande professionalità. Il periodo dell’emergenza ha evidenziato in maniera inequivocabile l’importanza di questa figura nel gestire e superare la crisi. Oggi, questo ruolo, sarà sempre più protagonista nel percorso di avvicinamento della sanità al territorio e al cittadino” afferma il dottor Michele Orlando, commissario straordinario di Asl 2.

“Da sempre, ma soprattutto in questi ultimi 3 anni, gli infermieri hanno consentito di erogare cure di altissimo livello, anche dal lato umano. Gli elementi imprescindibili della professione sono rappresentati da competenze e conoscenze scientifiche di qualità, delicatezza nei gesti, relazione efficace, ascolto attivo e forte attenzione alla “persona” nella sua globalità – aggiunge la dottoressa Roberta Rapetti, presidente Opi Savona – Il ruolo degli infermieri sarà fondamentale nello sviluppo dei nuovi modelli organizzativi della Sanità territoriale, previsti dal PNRR e dal DM 77/2022, a favore di una sanità sempre più vicina alla popolazione che opera in stretta sinergia con altri professionisti. Desidero approfittare di questa ricorrenza per ringraziare gli infermieri per l’impegno e la dedizione profusi ogni giorno nei diversi contesti clinico-assistenziali a sostegno della cittadinanza tutta”.