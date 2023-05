I prodotti Dop fonte di attrattività e turismo: il racconto di profumi e sapori della Liguria

Liguria. Il presidente del Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, Mario Anfossi, pone l’attenzione su quanto le DOP liguri possano, e debbano, diventare un’ attrattiva turistica per chi visita la nostra regione: “Lo abbiamo fatto il 2 maggio invitando a Palazzo Doria Spinola gli attori del marketing territoriale ad assistere a “Pesto! Un racconto ligure”, il format studiato dal Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP e Paolo Piano e Danila Barone del Teatro del Piccione, in partnership con il Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure DOP e l’Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno di Città Metropolitana di Genova” afferma.

Il format è nato a fine 2022 grazie al contributo del PSR e Alessandro Piana è stato tra i primi spettatori: “Un ringraziamento particolare per l’ottimo lavoro al Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, a quello dell’Olio Riviera Ligure DOP, all’Enoteca Regionale della Liguria attraverso il programma Assaggia la Liguria che sosteniamo convintamente, oltre agli Enti che hanno garantito la loro collaborazione” commenta così il vicepresidente di Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale.

La serata di ieri è stata indirizzata agli attori del marketing territoriale perché si potesse portare avanti, e concretizzare sempre più, l’idea che ha fatto nascere questo spettacolo e ha reso possibile l’inizio di una rete tra istituzioni e operatori, propositiva e migliorativa, tra cui quelli di promozione turistica come l’Agenzia Regionale in Liguria e il portale ufficiale di promozione turistica “La mia Liguria”, sino alla Camera di Commercio, passando anche per i sindaci del territorio, così come l’Unione regionale cuochi e più in generale gli operatori del turismo e della cultura del territorio.

Si tratta di una novità nel palinsesto della Liguria: unire la narrazione emozionale del teatro con la competenza tecnica di alto livello dei Consorzi di tutela e dell’Enoteca regionale, per raccontare e far conoscere al grande pubblico il mondo che si nasconde dietro alle nostre tradizioni enogastronomiche, attraverso il rito del pesto al mortaio.

“Si è aggiunto un ulteriore tassello al percorso iniziato a dicembre scorso e come Consorzio del Basilico Genovese DOP siamo pienamente fiduciosi del sostegno da parte degli enti territoriali per rendere il progetto una costante nell’offerta turistica e culturale della nostra regione, come è recentemente successo con l’inserimento del nostro format nel programma del Rolli Days, con quattro repliche che hanno riscosso grande successo come si nota da una delle tante dediche riportata sul nostro diario “Spettacolo nello spettacolo: divertimento riflessione e gioia. Un mix di emozioni nel racconto di profumi, sapori e amore” conclude.