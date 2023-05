I giovani di Coldiretti Savona rinnovano il direttivo: Davide Busca passa il testimone a Marco Ascheri

Liguria. Dopo un quinquennio “degno di nota”, Davide Busca, giovane imprenditore e titolare del rinomato ittiturismo “Alalunga” di Savona (una società di pesca tra le più giovani d’Italia), lascia la guida dei giovani Coldiretti della provincia savonese a Marco Ascheri, florovivaista albenganese, eletto ieri sera delegato durante l’assemblea provinciale del movimento. Insieme al nuovo delegato, sono stati nominati anche i nuovi membri del direttivo savonese.

La carriera imprenditoriale del giovane Marco Ascheri inizia 5 anni fa, nel 2018, quando (a soli 19 anni) apre a Bastia l’azienda floricola “Charles”. Una passione di famiglia quella di Marco, che, seguendo le orme dei suoi genitori, lo ha portato ad essere oggi, a quasi 24 anni, un affermato imprenditore floricolo e florovivaistico della piana. Ma non solo aromatiche, fiori e piante in vaso: a seconda della stagione, grazie a un profondo spirito di adattamento e a un’importante pluralità di visioni, Marco Ascheri nella sua azienda coltiva e produce anche olio e prodotti orticoli d’eccellenza del territorio, tra cui anche il celebre carciofo spinoso di Albenga.

“Sono davvero contento di essere stato scelto dai miei giovani colleghi della provincia di Savona – afferma Marco Ascheri, neo-eletto delegato provinciale Coldiretti Giovani Impresa – e dell’eredità di Davide, che ringrazio per il lavoro fatto finora e per l’esempio che ha dato a me e agli altri giovani soci della Coldiretti. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Quello che vado a ricoprire è un ruolo di grande importanza e responsabilità, per il quale sarò lieto di portare avanti idee, modernità, passione e innovazione che da sempre contraddistinguono il movimento e l’intero comparto agricolo e agroalimentare savonese e, più in generale, ligure. Come nuovo delegato provinciale cercherò, insieme al mio direttivo e a tutti i giovani soci di Coldiretti Savona, di costruire e portare avanti progetti innovativi, all’avanguardia e concreti, impegnandomi altresì a portare avanti un grande obiettivo: avvicinare sempre più giovani a queste attività”.

“I giovani savonesi – affermano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente e direttore di Coldiretti Savona – si sono sempre distinti grazie alla loro grande passione, a una visione chiara del loro lavoro e del loro futuro e alle loro idee brillanti e innovativi. Ringraziamo di cuore Davide Busca per tutto il lavoro fatto insieme nel corso degli ultimi 5 anni e per il supporto che siamo certi continuerà a dare al movimento e alla Coldiretti tutta. Siamo certi che Marco Ascheri e il nuovo direttivo saranno pienamente all’altezza del testimone che hanno appena ricevuto e faranno un ottimo lavoro per la nostra provincia, grazie all’entusiasmo e alla voglia di fare che li contraddistinguono”.