I fiorettisti savonesi Andrea Baldi, Marco e Sara Frosi conquistano il pass per gli Italiani di Brescia

Savona. Prosegue il cammino verso i campionati nazionali di scherma gold e silver di giugno. Ottime le prestazioni dei fiorettisti del Circolo Scherma Savona.

Andrea Baldi sale sul 2° gradino del podio dopo avere ingaggiato un aspro confronto con lo spezzino Emanuele Caruso a cui cede di un soffio.

Nella stessa gara al 3° posto Marco Frosi che precede Roberto Faldini 5° classificato, il quale, ben conscio delle difficoltà generate dal confronto di atleti ben più giovani ha affrontato la gara in preparazione dei prossimi campionati master di Cagliari dal 2 al 7 maggio e si è comunque qualificato per i campionati nazionali gold di sciabola .

Nel fioretto femminile Sara Frosi sale sul gradino più basso del podio giungendo terza.

“Non mi stupisce il risultato di Andrea Baldi che in passato ha raggiunto grandi risultati nel fioretto – afferma il Maestro Federico Santoro – nonostante sia poco allenato a causa del suo lavoro impegnativo. E’ un atleta di gran classe che sa supplire alla mancanza di allenamento con la sua capacità di vivere la gara con passione agonistica. Sono contento della prova dei più giovani e invio un sentito in bocca al lupo al nostro presidente per le sue prove a Cagliari, assieme all’altro nostro atleta master Camillo Rosano”.

Andrea Baldi, Marco Frosi, Roberto Faldini e Sara Frosi grazie alle loro prove sono qualificati per i campionati nazionali gold e silver di Brescia nelle loro rispettive armi.