I cassoni della diga di Genova realizzati a Vado Ligure, per il comune savonese oltre 100mln di nuove opere

Vado Ligure. Ammontano a più di 100 milioni di euro le opere che verranno realizzate nel prossimo futuro sul territorio comunale di Vado Ligure e che andranno a “compensare” lo spostamento dei lavori per la realizzazione dei cassoni della nuova diga di Genova da Pra’ nella località savonese. Il “Protocollo d’intesa per lo sviluppo, la sostenibilità e l’occupazione di Vado Ligure” è stato presentato oggi nella Sala Trasparenza di Regione Liguria: erano presenti il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi (in video collegamento), il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Il documento, in considerazione delle nuove esigenze del territorio e degli sviluppi portuali realizzati e futuri, va a integrare quello sottoscritto nel 2008 e aggiornato nel 2018, inserendo appunto nuovi interventi infrastrutturali e aggiornando il cronoprogramma delle opere già in corso di esecuzione. Con la sottoscrizione del protocollo si avviano le procedure per l’aggiornamento dell’Accordo di Programma, che verrà siglato entro il 31 luglio di quest’anno.

“Il protocollo – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti – porterà all’aggiornamento dell’accordo di programma che lega tutte le istituzioni del territorio, Autorità Portuale, Regione Liguria, Provincia, Ministero delle Infrastrutture e Comune di Vado e che nasce nel 2008 con la nuova piattaforma. Il protocollo vedrà il completamento di una serie di opere, alcune aggiuntive e alcune già previste allora e non finanziate e non ancora portate avanti: tra queste il completamento della diga della piattaforma, ma anche la realizzazione di un approdo turistico laterale alla piattaforma, più un’altra serie di opere importanti per quel comune; comune in cui verrà localizzata la fabbrica dei cassoni per il completamento delle opere del porto di Vado e della diga del porto di Genova. Si tratta dello stesso macchinario e della stessa procedura. Questo dovrebbe in qualche modo definitivamente chiarire dove verrà realizzato il piano di cantiere per la diga del porto di Genova”.

La procedura è già iniziata: “Poco fa il Ministero dell’Ambiente ha confermato la competenza regionale per lo screening di Via per la nuova localizzazione dei cassoni (la produzione dei cassoni a Vado), screening che ora è all’esame del dipartimento dell’ambiente di Regione. L’iter si concluderà come previsto nei prossimi 60 giorni. Trattandosi di una localizzazione prevista dal precedente screening di Via per la stessa opera e trattandosi dello stesso manufatto, direi che avrà gli stessi esiti, ma vedremo tra 60 giorni al termine della procedura della pratica amministrativa”.

Quindi tutti i cassoni per la diga di Genova verranno fatti a Vado Ligure, come auspicava il vice ministro Edoardo Rixi: “La prudenza di Autorità Portuale è quantomai opportuna, nel senso che nel piano di cantiere della diga si inserisce (cosa che non era) lo stabilimento produttivo di Vado; nel piano resta anche lo stabilimento di Pra’ che contiamo di non dovere usare ma dato che si tratta di un’opera che deve essere conclusa nei tempi del Collegato Draghi al Pnrr e quindi entro la fine del 2026 e ogni cantiere deve lavorare e gli imprevisti e le cose imponderabili sono dietro l’angolo, tutti i siti restano nel piano di cantiere. La programmazione prevede che i cassoni si facciano interamente a Vado, dopodiché se ci saranno imprevisti li valuteremo al momento. Anche per questo nessuno dei siti produttivi viene escluso dal piano di cantiere”.

Sul tavolo c’era anche l’ipotesi Piombino, ma come ricorda Toti “è ancora tutta da costruire, nel senso che so che c’è un’interlocuzione in corso da parte del Ministero con l’Autorità di Sistema Portuale della Toscana. Vedremo se in un secondo tempo si aggiusterà. Al momento nel piano di produzione non è indispensabile”.

Il sindaco di Vado Ligure, Monica Giuliano, ha spiegato: “ Oggi è un giorno importantissimo, perché parte un nuovo cammino: quello che ci porterà a definire le linee che dovranno sostanziare l’accordo di luglio, che prevede una serie di opere importanti da realizzare sul territorio di Vado Ligure. Sono opere che consentiranno di fare un cammino di ‘compartecipazione’ tra le necessità genovesi e quelle vadesi”.

Vado è dunque disposta a realizzare sul proprio territorio i cassoni della diga di Genova anche in virtù del fatto che la città già dispone di un impianto: “Dario”. Questo impianto, come ricorda il sindaco, ha permesso di realizzare “dal 2015 la piattaforma e sta realizzando i cassoni per la diga di Vado. E’ un impianto che non ha creato alcun tipo di problema. Quando ci sono conflittualità col territorio è giusto ragionare in termini comprensoriali, ma ritengo non sia un problema trovare una collocazione diversa per un impianto che serve alla città di Genova”.

Ma per costruire i cassoni della diga di Genova a Vado è necessario che la città savonese “abbia garanzie, sull’impianto ma soprattutto sulla logistica. L’impianto noi oggi lo abbiamo, ma dobbiamo capire come implementarlo; per quanto riguarda invece la logistica, occorre capire se la movimentazione verrà fatta esclusivamente via mare, cosa che per noi va benissimo ma deve essere specificato”.

Tornando all’accordo, i termini “verranno definiti in queste settimane, ma quello che preme a noi vadesi è definire una serie di opere che superano i 30 milioni di euro e che vanno a definire due elementi. Uno è quello infrastrutturale, di riduzione del rischio idrogeologico, che completeremo con questo protocollo. L’altro è la sistemazione definitiva della nostra darsena”.

Vado Ligure torna spesso come possibile località in cui realizzare impianti di diverso tipo, come il deposito Gnl: “Quella del deposito Gnl è un’ipotesi sviluppata per la zona di Porto Vado e Bergeggi – ricorda Giuliano – Ad oggi, però, è un’ipotesi che non è sostanziata da alcun progetto definitivo. Se diamo uno sguardo al percorso dei prossimi anni, vedo un consolidamento delle attività che oggi già sono a Vado e che sono legate all’Apm Terminal, al terminal della frutta e del caffé; senza dimenticare l’impianto che ancora per un paio d’anni alla definizione delle dighe. Non dimentichiamoci che le dighe sono un elemento essenziale per riparare non solo i nostri porti ma anche le nostre coste, sia quella genovese che quella vadese”.

“Si tratta della formalizzazione di un accordo molto importante e concreto come la tempistica con il quale si è arrivato a definirlo visto gli sviluppi delle attività e delle iniziative necessarie – spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri – Questa la sfida alla quale le amministrazioni insieme devono rispondere nella velocità, nella gestione dei dossier che si presentano, per un polo produttivo logistico ed industriale in generale quale quello savonese animato dall’area portuale vadese e savonese ormai ritornato prioritario non solo a livello regionale, come dimostrano dati come quelli dell’aumento dei traffici pesanti sul nostro comprensorio di oltre il 10% nei primi mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2019”.

Rispetto alle tempistiche, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Paolo Emilio Signorini ha aggiunto: “Quando avremo entrambe le autorizzazioni ambientali (quella di Pra’ già l’abbiamo, quella di Vado la attendiamo) saremo in grado di fare una pianificazione puntuale della produzione di cassoni. Tutti i cassoni a Vado? Il tema non mi appassiona e lo trovo di terza o quarta importanza rispetto alla difficoltà dell’opera. L’obiettivo, molto corretto, del vice ministro Rixi di compatibilizzare le sofferenze e le difficoltà accumulate nel ponente genovese, nell’area di Pra’, minimizzando al massimo la produzione di cassoni là e facendone il più possibile a Vado è il motivo per cui siamo oggi qui. Ma aspettiamo di avere l’autorizzazione ambientale”. E ancora: “I siti di produzione dei cassoni sono diversi: quelli per la diga di Vado restano prevalentemente sulla diga di Vado, quelli per Genova sono in testata alla piattaforma e nella parte di levante della piattaforma. Quando avremo a regime i siti in testata alla piattaforma potremo produrre per entrambe le dighe”.

Precisa ancora Signorini: “Vado non chiede 30 milioni di opere, perché l’accordo di cui parliamo oggi movimenta un importo globale molto superiore; ma l’accordo che noi sottoscriviamo oggi non ha per nulla un carattere ‘compensativo’ della produzione dei cassoni. Il Comune di Vado sono oramai 15 anni che è capace di pianificare sul territorio importanti investimenti e lo fa coniugando investimenti produttivi con investimenti a favore della sostenibilità economica e sociale. Quindi è un’area, come dimostrano i dati di traffico, sviluppo e insediamento produttivo che in questo momento è molto più avanti di tante altre del Paese nella capacità di pianificare investimenti sul territorio”.

“Globalmente siamo oltre i 100 milioni di interventi programmati. Le coperture le reperiremo nei mesi a venire. Il protocollo di oggi prevede una serie di impegni che dovranno essere dettagliati nell’addendum, nell’atto aggiuntivo all’accordo di programma del 2008. abbiamo da qui alla fine di luglio per dettagliare meglio questi impegni. Fondamentalmente questo protocollo fa tre cose. Aggiorna, accelerando i cronoprogrammi degli interventi già inclusi nell’accordo di programma del 2008 e rivisto nel 2015; un accordo che prevedeva interventi a sostegno dell’accessibilità ferroviaria e stradale e della messa in sicurezza idrogeologica del territorio. Prevede nuovi interventi di ‘ricucitura’ del rapporto tra porto e città, di riqualificazione del waterfront e la previsione della seconda e ultima fase della diga di Vado. Accanto a questi ci sono misure a sostegno dell’occupazione, della formazione e del coinvolgimento del cluster vadese nell’ambito degli investimenti pubblici e privati che stanno ricadendo e ricadranno sul territorio. In parole povere, avere il più ampio coinvolgimento possibile di abitanti e residenti del territorio negli investimenti che hanno luogo nello scalo di Vado, un coinvolgimento nel bisogno di formazione e massimo coinvolgimento possibile delle imprese commerciali, delle forniture, dei subappalti di imprese e lavoratori nell’area vadese negli investimenti pubblici e privati che si stanno attivando”.

Il vice ministro Edoardo Rixi ha aggiunto: “Questa giornata che mette fine alle polemiche e dà nuovo impulso ai cantieri della diga di Genova. Con il via libera del Ministero dell’Ambiente siamo in grado di mantenere tutte le tempistiche che qualcuno metteva in discussione. Ora c’è la necessità di lavorare tutti assieme. Per noi è fondamentale non solo infrastrutturare il porto di Genova ma dare risposte definitive anche al savonese e al terminal di Vado completando una serie di interventi promessi in passato. Contaminare tutte le aree portuali è uno strumento efficace per migliorare le infrastrutture e non creare colli di bottiglia anche nell’ottica di altre cantierizzazioni che ci saranno a Genova. Dobbiamo evitare di fare come in passato che quando si operava in porto non si considerava l’area in cui si andava a operare”.

Rixi ha sottolineato che “il nostro Ministero sarà garante dell’accordo. Quando si lavora tutti insieme si ottengono risultati in tempi sorprendentemente brevi per un Paese che ha avuto problemi a realizzare non solo opere complesse, ma anche semplici”.

Le opere

Per quanto riguarda la realizzazione della diga foranea di Vado Ligure, i lavori della prima fase sono in corso di esecuzione per un importo pari a circa 78 milioni di euro, con termine previsto per il 2025: la seconda fase prevede il completamento del progetto di fattibilità tecnica economica entro agosto 2023, aggiudicazione e l’avvio lavori rispettivamente entro fine 2024 e primo semestre 2025, con l’impegno da parte di MIT, Regione Liguria e AdSP a reperire la copertura finanziaria, stimata in circa 80 milioni di euro. La strada lungo il torrente Segno, necessaria al collegamento tra la zona industriale, il retroporto e gli ambiti portuali di Vado e Bergeggi, servirà a separare il traffico commerciale e pesante dal traffico leggero urbano e per favorire lo sviluppo delle nuove attività presenti sul territorio. Il costo previsto per l’intervento è pari a circa 9 milioni di euro.

Il rifacimento del ponte di via alla Costa, collegato con la nuova via Trieste, mira a completare gli interventi di separazione tra la viabilità urbana e la viabilità industriale e portuale. Il costo previsto per l’intervento è di circa 9 milioni di euro. Il rifacimento del ponte di via Verdi consentirà il collegamento diretto tra la strada di scorrimento veloce, la zona industriale, il retroporto e gli accessi agli ambiti portuali di Vado e Bergeggi. Il costo previsto dell’intervento è pari a circa 5 milioni di euro. La sistemazione del rio Lussu e dell’adiacente vasca “ex Tirreno Power” avrà un costo previsto di circa 1,5 milioni di euro.

Il documento sottoscritto oggi contiene inoltre un aggiornamento del cronoprogramma delle opere già comprese nell’accordo di programma del 2008. Per quanto riguarda la riqualificazione della zona fronte mare di Vado Ligure, per il porticciolo a levante della piattaforma e il molo si prevede il ricorso al Project Financing con l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione, per la costruzione e la gestione dell’opera. Il costo stimato dell’opera è pari a 35 milioni di euro. L’inizio dei lavori è previsto entro il 2025. Per quanto riguarda il trasferimento dall’alveo del torrente Segno delle condotte di prodotti energetici e chimici, si prevedono interventi per un costo complessivo pari a 8 milioni di euro, con l’inizio dei lavori entro la fine del 2023 e la conclusione entro la fine del 2024. Per quanto riguarda la messa in sicurezza del torrente Segno, l’intervento prevede un costo complessivo pari a 18 milioni di euro e l’inizio dei lavori entro il primo semestre 2024. La messa in sicurezza rio Sant’Elena prevede un costo complessivo di 5,9 milioni di euro e l’inizio lavori previsto entro il primo semestre 2024. Riguardo invece al casello autostradale di Vado Ligure, si prevede la valutazione della VIA Nazionale in corso sul progetto definitivo entro il 31 dicembre 2023 e, dopo i vari passaggi necessari, l’affidamento dei nel gennaio 2025 e la loro conclusione nel gennaio 2028.