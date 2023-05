Guardia Costiera, ad Alassio arriva un nuovo battello per aumentare l’attività di controllo

Alassio/Savona. L’Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera di Alassio ha recentemente ricevuto in dotazione un mezzo navale classe “Bravo” proveniente dalla Capitaneria di Porto di Savona.

Il battello, denominato GC B38, è un gommone di 7.00 metri con due motori Honda da 90 CV con doppio serbatoio idonei a raggiungere una velocità di circa 40 nodi ed un’autonomia di circa 140 miglia.

L’ufficio alassino avrà così la possibilità di aumentare la propria capacità operativa e assicurare al meglio l’attività di controllo sul litorale in particolare durante la stagione estiva nel corso dell’operazione “Mare Sicuro”.

La posizione del porto di Alassio a poco più di mezzo miglio dall’Isola della Gallinara, località frequentata da molti diportisti italiani e di oltre confine, risulta strategica per garantire rapidamente interventi di assistenza a persone in difficoltà. Il nuovo battello confortevole, veloce e sicuro permetterà al personale dell’Ufficio locale Marittimo di Alassio di incrementare la propria presenza in mare al fine di svolgere il primario compito di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza della navigazione, dell’ambiente marino ma anche dei beni archeologici sommersi.