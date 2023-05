Grande successo per la prima edizione del Triathlon Sprint Loano: tra i partecipanti anche campioni olimpici

Loano. Grande successo per la gara Triathlon Sprint Loano 2023: atleti provenienti da parecchie regioni italiane si sono dati battaglia sulla distanza sprint, dando vita ad uno spettacolo di grande intensità durante lo scorso fine settimana.

La prima edizione del Triathlon Sprint di Loano, manifestazione organizzata dalla A.S.D. Doria Nuoto Loano 2000 e coadiuvata dalla CUS Pro Patria Milano, con il patrocinio dell’assessorato al turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Provincia di Savona e della Regione Liguria, il supporto di Marina di Loano, della Federazione Italiana Triathlon e della FederCusi, ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, tra cui molti campioni nazionali, internazionali ed olimpici, che si sono sfidati sulla distanza sprint composta da 750 metri di nuoto, all’interno dell’area protetta della Marina Beach, 20 chilometri di ciclismo nel cuore di Loano e 5 chilometri di corsa all’interno della Marina di Loano.

Diverse le competizioni che si sono svolte durante una due giorni organizzata con successo in una location ideale, grazie alla bellezza del territorio, al lavoro delle società coinvolte e di tutti i volontari. Le competizioni svolte nella mattinata di domenica erano valide per il Campionato Italiano Paratriathlon ed il Campionato Nazionale Universitario di Triathlon.

Trentanove gli atleti al via del Campionato Italiano Paratriathlon all’apertura della seconda giornata di gare nel porto turistico ligure, dopo le giovanili del sabato e prima della seconda edizione dei Campionati Nazionali Universitari. Il percorso che ha assegnato le maglie tricolori di specialità ha previsto 750 m di nuoto iniziali, 19,5 km di ciclismo su un circuito di 5 giri cittadini e 3 giri finali di corsa per un totale di 5 km lungo la banchina della Marina di Loano. Primo assoluto al traguardo è stato il capitano della squadra italiana Paratriathlon ed ambasciatore dello sport paralimpico Giovanni Achenza (medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016 e Tokyo 2020).

Questi tutti i vincitori in campi maschile:

PTM1 Lorenzo Nunziata (CUS Parma)

PTM2 Matteo Giambartolomei (Happiness Group)

PTS2 Gianluca Valori (K3 Cremona)

PTS3 Giovanni Sciaccaluga (Doria Nuoto 2000 Loano)

PTS4 Fabrizio Suarato (Ermes Triathlon)

PTS5 Francesco Mottola (Firenze Tri)

PTVI B1 Alberto Tomberli (Firenze Tri)

PTWC H1 Giovanni Achenza (G.S. Fiamme Azzurre)

PTWC H2 Pier Alberto Buccoliero (Firenze Tri)

PTVI B2/B3 Manuel Lama (Cesena Triathlon)

PTM1 Myrta Pace (CUS Parma)

PTS4 Azzurra Carancini (Team Ladispoli Triathlon)

PTS5 Serena Banzato (Woman Triathlon)

PTVI B1 Anna Barbaro (G.S. Fiamme Azzurre)

PTVI B2/B3 Francesca Tarantello (Valdigne Triathlon)

PTWC H1 Rita Cuccuru (707)

Alla seconda e terza partenza della giornata di domenica si sono laureati nuovi Campioni Nazionali Universitari Asia Mercatelli (CUS Università di Pavia – 707) e Samuele Angelini (Università Telematica Pegaso – Fiamme Oro). I due atleti reduci dalle medaglie ai mondiali multisport di Ibiza hanno vinto la loro gara davanti rispettivamente a Francesca Crestani (CUS Università Padova – Valdigne Triathlon) e a Carlotta Missaglia (CUS Uni Milano – C.S. Carabinieri/Valdigne Triathlon) nella gara riservata alle donne e a Michele Bortolamedi (Uni Telematica Nettuno – K3 Cremona) e a Matteo Perri (CUS Università Europa di Roma – Minerva Roma) in quella maschile.

Sono stati una quindicina i Centri Sportivi Universitari partecipanti a questa seconda edizione dei Campionati Nazionali di Triathlon riconosciuti della Federazione Italiana dello Sport Universitario (FederCUSI), dopo l’esordio dello scorso anno durante i campionati italiani di triathlon sprint a Cervia.

Ecco i vincitori di tutte le categorie maschili

Thomas Francesco Previtali (S2) Raschiani Triathlon

Alessandro Degasperi (M1) Dolomitica Nuoto Ctt

Nicolo’ Simonigh (S3) Granbike Velo Club Asd

Alberto Ferrero (JU) Cuneo1198 Triteam

Marco Balestreri (YB) Krono Lario Team S.S.D A R.L.

Fabio Pruiti (S4) Magma Team

Marco Faggiani (M3) Savona Triathlon

Alberto Pautassi (M2) Triathlon Alpignano

Riccardo Castelli (M4) Tri Team Savigliano

Gaetano Trimarchi (M5) Rivtri92

Leonardo Vona (M6) Triteamtrapani

Bagneri Claudio Ramella (M7) Valdigne Triathlon

E di quelle femminili:

Cristina Ventura (S2) Magma Team

Costanza Antoniotti (YB) Valdigne Triathlon

Irena De Luca (JU) Magma Team

Chiara Grasso (S3) Dolomitica Nuoto Ctt

Sabrina Capellupo (M2) Triathlon Alpignano

Alessandra Degiugno (M3) Valdigne Triathlon

Francesca Gastaldi (S4) Savona Triathlon

Valentina Ghione (M1) Savona Triathlon

Carla Gamba (M4) Granbike Velo Club Asd

Mentre la giornata del sabato è stata dedicata alle gare giovanili che hanno visto la partecipazione di quasi 400 tra i

ragazzi e le ragazze delle categorie: Youth, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Mini Cuccioli. Le gare si sono disputate su

distanze varie in base all’età dei giovani concorrenti che hanno affrontato con coraggio la frazione in mare senza muta

con una temperatura dell’acqua non superiore ai 20 gradi, la frazione in bici dalla spiaggia verso il lungo mare di Loano

e la frazione di corsa all’interno del porto.

Ottime le prestazioni degli atleti della DNL in tutte le discipline, Giovanni Sciaccaluga si è laureato Campione Italiano nella categoria PTS3; Davide Menichelli è giunto settimo al traguardo rimontando parecchie posizioni nella frazione in bici e di corsa.

Nelle categorie giovanili primo posto per Chiara Guarisco (YAF) e Gabriele Ferrara (YAM) ed ottimi piazzamenti per tutti gli altri triathleti: Alessandro Boschetti, Gaia Lamperti, Alessia Basso, Chiara Cappelli, Luca Vitali, Tosca Pelle, Ludovico Trincheri, Ettore Durante, Gaia Gattuso, Viviana Fronzaroli, Alberto Leone Muzza. Da segnalare anche il terzo posto nella categoria S2 del loanese Ivan Cappelli tesserato per la Valdigne Triathlon.

La gara Triathlon Sprint Loano 2023 si è confermata un evento di grande richiamo per gli appassionati di triathlon, ma

anche per tutti coloro che hanno voluto vivere da vicino l’atmosfera unica di questa competizione. L’affermazione

dell’evento è stata possibile grazie all’impegno e alla professionalità degli organizzatori, dei volontari e delle società

che hanno supportato la manifestazione.

“La DNL esprime una sincera gratitudine a tutti i cittadini ed alle attività commerciali di Loano per la loro collaborazione

e comprensione durante lo svolgimento della manifestazione; consapevole che la chiusura delle strade può aver creato qualche disagio, ma conscia che senza il supporto e l’indulgenza dei cittadini, un evento di tale portata non sarebbe potuto essere realizzato – sottolineano dalla società – Il Triathlon Sprint Loano ha creato un’atmosfera positiva e coinvolgente per tutti i partecipanti e gli spettatori, con un senso di comunità e di solidarietà che ha interessato non solo gli atleti ma anche la cittadinanza. La gara sportiva ha dimostrato l’importanza dello sport come veicolo per la promozione della salute, del benessere e della socializzazione; inoltre, la manifestazione dello scorso weekend ha contribuito a stimolare la nostra città come meta turistica e sportiva, aumentando la sua visibilità a livello nazionale”.