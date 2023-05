Gli studenti dell’istituto Falcone incontrano Raffaella Ranise e Barbara Borsotto, autrici del libro “Le Divine della Belle Epoque”

Loano. Leggere un libro e incontrarne l’autore, potersi confrontare e dialogare con chi ha scritto il testo è un’esperienza impagabile e sempre un confronto ricco di spunti di riflessione.

E’ quello che hanno avuto occasione di fare gli studenti e le studentesse del corso Sistema Moda dell’Istituto Falcone che, nella mattinata di ieri, 17 maggio, hanno incontrato Raffaella Ranise e Barbara Borsotto, coautrici del libro “Le Divine della Belle Epoque” che durante l’anno è stato letto in classe. E’ stato inoltre presentato il nuovo volume di Raffaella Ranise “Gli Asburgo. Da Sissi a Zita”, edizioni Marsilio.

Le due scrittrici hanno condotto i ragazzi in un lungo e appassionante percorso nella storia del costume e della moda tra Ottocento e Novecento, ma non solo. Hanno anche illustrato figure femminili che, attraverso la loro presenza nel periodo che vedeva le prime rivendicazioni dei diritti delle donne, sono state modello non solo di stile ed eleganza ma anche di consapevolezza del ruolo femminile nella storia.

Non sono mancati però anche suggerimenti per l’orientamento professionale in quanto Barbara Borsotto, stilista e titolare dell’Atelier Daphné di Sanremo, ha illustrato agli studenti i settori di attività e le diverse figure che possono operare nel campo del fashion, con una sempre maggiore attenzione alle nuove tendenze della moda etica e consapevole.