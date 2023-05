Giornata regionale della polizia locale, Medusei: “Ragionare sulla dotazione di taser ad alcuni reparti”

Liguria. “Ringrazio le donne e gli uomini della polizia locale di tutto il territorio regionale per il loro impegno quotidiano a favore della sicurezza dei cittadini: un presidio indispensabile e sempre più importante, alla luce di quanto sta accadendo in molte città italiane. Assistiamo a una vera e propria escalation di episodi di criminalità, per contrastare i quali sono necessarie due cose: la risposta tempestiva delle forze dell’ordine e delle forze di polizia locale e la certezza della pena per chi delinque”.

Lo ha detto il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei intervenendo questa mattina, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, alla cerimonia di premiazione degli agenti delle polizie locali regionali che si sono distinti in azioni di servizio”.

“Sono d’accordo con il Ministro dell’Interno sull’opportunità di un uso più esteso di tecnologie come le telecamere e il riconoscimento facciale – ha proseguito Medusei – Occorre ragionare inoltre sulla dotazione di taser ad alcuni reparti della polizia locale per coadiuvare più efficacemente le forze dell’ordine, senza sovrapposizioni tra le varie componenti ma in sinergia, coordinate tutte dai signori Prefetti nei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il lavoro degli operatori della sicurezza sul territorio – ha concluso – deve essere supportato anche a livello normativo: appare oggi sempre più urgente l’aggiornamento della legge quadro sulla polizia locale, ferma al lontanissimo 1986”.