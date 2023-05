Giornata della polizia locale, premiati due agenti e il Commissario Lupo dei comandi di Finale e Loano

Genova. . Ci sono anche tre operatori (due uomini e un cane) dell’Associazione di Polizie Locali Riviera di Ponente, che riunisce i comandi di Finale Ligure, Loano e Savona, tra gli agenti premiati oggi da Regione Liguria nell’ambito della “Giornata della Polizia Locale”. In particolare, si tratta dell’agente scelto Romualdo Caso, dell’agente Mattia Danzo e del Commissario Lupo dell’Unità Cinofila dell’associazione. Tutti e tre appartengono al personale operativo del Nucleo Sicurezza Urbana costituito alla fine del 2021.

Nel conferire l’onorificenza per meriti speciali, Regione ha voluto ricordare che “il Nucleo opera in un contesto associato di meno di 50 operatori ed è costituito da tre elementi, compreso Lupo, che hanno effettuato 53 operazioni nelle 52 settimane del 2022. Il Nucleo ha conseguito rilevanti risultati principalmente nell’ambito del sequestro di sostanze stupefacenti (totale proventi di spaccio sequestrati 127.450 euro, di cui 44.600 euro sequestrati in operazioni antidroga eseguite in autonomia dal Nucleo e 82.850 euro eseguiti dall’Unità Cinofila recatasi in missione esterna in ausilio della Squadra Mobile – Sez. Narcotici della Questura di Savona). Il Nucleo di Sicurezza Urbana opera in massima sintonia con le forze di polizia. L’unità cinofila, in particolare, viene spesso richiesta in ausilio a personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e di altri Comandi di Polizia Locale. I Comuni di Loano, Finale Ligure e Savona hanno inoltre sottoscritto un accordo con Tpl per effettuare servizi mirati di controllo sugli autobus di linea, a tutela dei cittadini e del personale viaggiante”.

Nel corso del 2022 l’Associazione ha effettuato in totale 18 arresti, dei quali 13 da parte del Nucleo di Sicurezza Urbana (di questi, cinque sono stati eseguiti dall’Unità Cinofila recatasi in missione esterna in ausilio ad altre forze dell’ordine). Inoltre state presentate 35 denunce in stato di libertà, delle quali 27 dall’Nsu e 8 eseguite dalla Unità Cinofila recatasi in missione esterna in ausilio ad altre forze dell’ordine. Oltre a ciò, sui territori di Loano, Finale Ligure e Savona sono state comminate 43 sanzioni per violazione dell’articolo 75 del Dpr 309/90 in ambito di stupefacenti (sono comprese anche le attività svolte a bordo dei bus nell’ambito del protocollo d’intesa con Tpl Linea).

Le operazioni antidroga hanno consentito di sequestrare 1,6 chili di hashish (dei quali 1,4 chili recuperati dal Nucleo e 200 grammi sequestrati dall’Unità Cinofila in missione esterna a supporto di altre forze dell’ordine), 253 grammi di marijuana, 909.50 grammi di cocaina (dei quali 120 grammi dal Nucleo e 789,50 grammi dall’Unità Cinofila in ausilio ad altre forze) e 75 grammi di Mdma.

Inoltre, durante le operazioni gli agenti hanno sequestrato denaro contante, ritenuto essere il provente dell’attività di spaccio, per un totale di 127.450 euro. Il denaro sequestrato in operazioni condotte in autonomia dal Nucleo è pari a 44.600 euro; il denaro sequestrato in altre operazioni della sezione narcotici della squadra mobile della Questura di Savona che hanno avuto il supporto dell’Unità Cinofila è pari a 82.850 euro.

Tra le operazioni di maggiore rilievo del Nucleo vanno ricordate: l’arresto di una persona ed il contestuale sequestro di 247,166 grammi di hashish e 19.585 euro (frutto dell’attività di spaccio) avvenuto sul territorio di Finale Ligure; l’arresto di una persona ed il contestuale sequestro di 51,10 grammi di cocaina e 7.850 euro avvenuti sul territorio di Loano. C’è poi il doppio arresto effettuato presso un locale notturno di Loano in collaborazione con la sezione narcotici della squadra mobile di Savona che ha consentito di sequestrate 75 grammi di Mdma.

Ancora: l’Unità Cinofila in un servizio in ausilio della Squadra Mobile ha collaborato al ritrovamento di una 707,28 grammi di cocaina nascosti all’interno di un’intercapedine accessibile solo dal muro esterno di un’abitazione; in quell’occasione erano anche stati sequestrati 82.850 euro, ritenuti il frutto dell’attività illecita ed era stato effettuato un arresto. Infine, in un’operazione congiunta tra Nsu, polizia locale di Savona e polizia locale di Albenga effettuata a Loano erano stati sequestrati un chilo di cocaina e 9.440 euro.

Il Nucleo di Sicurezza Urbana è stato costituito alla fine dell’anno 2021. Il personale operativo di NSU è costituito dall’agente scelto Romualdo Caso (dipendente del Comune di Loano), dall’agente Mattia Danzo (dipendente del Comune di Finale Ligure) e dal Commissario Lupo (pastore tedesco assegnato al conduttore Romualdo Caso). Altro personale dei due comandi partecipa al coordinamento e alla gestione giuridica e amministrativa in materia di sicurezza urbana.

L’Unità Cinofila è stata formata nell’anno 2020 (e con successivi “richiami” nel 2021 e nel 2022) per un totale di 9 mesi presso il reparto cinofili del comando di Polizia Locale della Città di Torino. La Regione Liguria ha partecipato alle spese di allestimento veicolo dell’Unità Cinofila (acquisito da confisca) per un importo di circa 10mila euro.

I comandi associati hanno creato il Nucleo di Sicurezza Urbana per contrastare alcuni fenomeni e migliorare i risultati della Polizia Locale nei seguenti ambiti: spaccio di stupefacenti; accattonaggio molesto; fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool; somministrazione di alcool a minori; ubriachezza molesta; danneggiamento al patrimonio pubblico e privato; occupazione abusiva di immobili; controlli in ambito di Tpl; controlli a cura dell’Agenzia Monopoli e Dogane quando è richiesta unità cinofila; attività all’interno dei plessi scolastici dell’unità cinofila; attività coordinata dalla squadra mobile della Questura di Savona; addestramento del personale rispetto alle tecniche operative; alcune fattispecie del Regolamento di Polizia Urbana; conduzione di animali e cani pericolosi; occupazione di suoli pubblici, uso dei suoli, illecita occupazione di suolo pubblico; bivacchi sulle spiagge; commercio ambulante abusivo, “melonari”, abusivismo commerciale sul litorale, pubblicità abusiva; campi incolti, edifici abbandonati o occupati.

In occasione della ‘Giornata regionale della polizia locale’, ha premiato gli agenti con 18 onorificenze, distintisi per meriti speciali nel corso del 2022. La cerimonia di consegna, a cui ha partecipato l’assessore alla Sicurezza di Regione Liguria, è stata preceduta in piazza De Ferrari dal passaggio in rassegna del picchetto d’onore del Corpo della Polizia Locale di Genova e le bandiere dei Corpi di Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia.

“Per una tutela della sicurezza di prossimità sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, è necessario rafforzare il ruolo della Polizia Locale, anche con momenti come quello odierno, che consolidano il senso d’appartenenza degli agenti e cementificano il legame tra istituzioni e cittadinanza – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza – I riconoscimenti consegnati oggi vogliono essere un ringraziamento a tutti gli agenti che, con sacrificio e competenza, contribuiscono ogni giorno a una civile convivenza. In più, è stata un’occasione per ricordare che, per conciliare le esigenze dei piccoli e dei grandi comuni, Regione Liguria ha recentemente avviato una riforma molto attesa per il settore che privilegia, per l’attribuzione dei gradi, il merito, la formazione e l’anzianità di servizio, e non più le posizioni economiche possedute dagli operatori di Polizia Locale in ogni singolo comune. Un provvedimento complesso, condiviso con i comandanti delle Polizie Locali e i sindacati rappresentativi, che personalmente ringrazio per aver contribuito fattivamente, in appoggio ai nostri tecnici, alla redazione di questo provvedimento. Il livello di competenze e la crescita professionale dei nostri agenti negli ultimi anni si è notevolmente consolidato, e lo si vede anche da tutta una serie di servizi a supporto delle nostre Forze dell’Ordine, che costituisce un’azione sinergica capillarmente diffusa su tutto il territorio”.

La data della ‘Giornata regionale della Polizia Locale’, istituita da Regione Liguria nel 2018, è individuata nel ricordo del 3 maggio 1957, giorno in cui Papa Pio XII nominò con Lettera Apostolica San Sebastiano patrono della Polizia Locale. “Oggi, festa delle forze delle polizie regionali, siamo qui a premiare gli agenti che si sono distinti nel loro lavoro – dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale del Comune di Genova – Il fatto che gran parte degli agenti premiati oggi sia genovese non può che essere motivo di orgoglio per questa città, una città che negli ultimi cinque anni ha visto un aumento del 30% delle forze in capo alla Polizia locale. Stiamo lavorando affinché i nostri agenti possano lavorare in maniera sempre più capillare sul territorio, agendo non solo attraverso la repressione della criminalità e dello spaccio, ma anche come deterrente. Purtroppo, sappiamo, e la cronaca degli ultimi giorni ce lo ha ricordato, le difficili condizioni in cui spesso si trovano a lavorare i nostri agenti. Anche per questo, e per il grande lavoro che svolgono ogni giorno, voglio ringraziarli con orgoglio”.

Tutte le onorificenze:

Polizia Locale di Loano e Finale Ligure

Sequestro stupefacenti (Nucleo Sicurezza Urbana)

Il Nucleo Sicurezza Urbana (NSU) dei Comandi associati di Polizia Locale di Loano e Finale Ligure, costituito alla fine del 2021 e composto da 3 elementi, compreso il cane Lupo, ha conseguito rilevanti risultati principalmente nell’ambito del sequestro di sostanze stupefacenti: 127.450 euro i proventi totali di spaccio sequestrati da quest’attività, di cui 44.600 euro sequestrati in operazioni antidroga eseguite dal Nucleo Sicurezza Urbana e 82.850 euro eseguiti dall’Unità Cinofila recatasi in missione esterna in ausilio della Squadra Mobile – Sez. Narcotici della Questura di Savona. Nell’ambito di quest’attività, sono stati premiati: Ag. scelto Romualdo CASO, Ag. Mattia DANZO, “Commissario” Lupo (pastore tedesco assegnato al conduttore Romualdo Caso).

Polizia Locale di Genova

Gruppo Operativo di Contrasto allo Spaccio (G.O.C.S.)

Il Comitato ha approvato il conferimento di una medaglia per meriti speciali a favore dell’intero Gruppo Operativo di Contrasto allo Spaccio, appositamente costituito dal Comando di Polizia Locale di Genova per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Il Gruppo, formato da 17 operatori, ha contribuito a ridurre sensibilmente tale fenomeno, specie nel centro storico, ottenendo i seguenti risultati: 56 persone arrestate, 5.815 gr. di sostanze stupefacenti sequestrate, per un importo in denaro sottoposto a sequestro di 47.898,37 euro complessivi. Il Gruppo premiato è costituito da: Vice Comm. Paolo MICHIELI, Vice Comm. Laura FERRARO, Ag. Andrea BARELLA, Ag. Igino MARINI, Ag. Valentina SPADA, Ag. Andrea SCITA, Ag. Riccardo DOTTI, Ag. Fabiano VENTRONI, Ag. Diego MORRONE, Ag. Alessandro BIANCO, Ag. Michele IACCONI, Ag. Maria Grazia SALA, Ag. Simone DE SANTIS, Ag. Edoardo OLIVERI, Ag. Alessio CECCONI, Ag. Dario Andrea PITTERA, Ag. Mirko OTTONELLO.

Nucleo Reati Predatori

Il Comitato ha approvato il conferimento di una medaglia per meriti speciali a favore del Nucleo Reati Predatori, costituito nel maggio 2019 dal Comando di Polizia Locale di Genova per contrastare più efficacemente determinate condotte predatorie (taccheggio, rapine, furti e truffe) nonché altre condotte lesive della sicurezza urbana (spaccio, questua e ubriachezza moleste, parcheggiatori abusivi, etc.), nelle zone cittadine di maggiore rilevanza commerciale. Il beneficio derivante da questa attività è stato un aumento generale della sicurezza percepita, sia da parte dei commercianti, sia da parte della popolazione nonché dei turisti, che frequentano ora con maggiore serenità il centro cittadino. Complessivamente, da maggio 2019 a dicembre 2022, l’attività del personale del Nucleo ha portato a 121 arresti, 411 denunce e 110 mila euro circa di importo complessivo dei beni restituiti agli aventi diritto. Il Nucleo Reati Predatori premiato è costituito da 14 operatori: Vice Comm. Roberto BAIOCCO, Ag. Marco DE LUCA, Ag Federico BARATTINI, Ag. Paolo STAGI, Ag. Stefano VINCIGUERRA, Ag. Mattia DE SALVO, Ag. Michela SCARCELLA, Ag. Serena VIAZZI, Ag. Luca STURIALE, Ag. Giovanni GARRONE, Ag. Giuseppe VITALE, Ag. Fabio MANDARINI, Ag. Antonio FOGGETTI, Ag. Roberta ARMANINI.

Accertamento di attività fraudolente

Nel 2022 il Nucleo Polizia Giudiziaria del Comando di Genova ha posto fine ad un’articolata attività criminale volta all’ottenimento, con modalità fraudolente, della qualifica di piccolo imprenditore e di permessi di soggiorno.

L’accurata attività investigativa, svolta anche tramite perquisizioni e sequestro di materiale informatico e cartaceo presso gli uffici di diversi professionisti, ha portato al deferimento di 173 cittadini stranieri, unitamente ai professionisti coinvolti, che sono stati indagati per il reato di false attestazioni e falso ideologico in atto pubblico, con induzione in errore del pubblico ufficiale. Nell’ambito di quest’attività, sono stati premiati: Comm. Capo Maurizio PEOLA, Comm. Nadia GARBARINI, Sovr. Capo Federico GIARETTI, Ag. scelto Deborah DI FRANCESCO, Agente Mattia DE SALVO.

Accertamento di episodi di violenza domestica

Nel novembre 2022 si è proceduto all’arresto di un uomo per reiterati episodi di violenza domestica perpetrati ai danni della madre ultranovantenne, con l’avvio delle misure previste dal “Codice Rosso”. L’accertamento della vicenda è avvenuto grazie anche al posizionamento di telecamere, regolarmente autorizzato dall’Autorità Giudiziaria, all’interno dell’abitazione dell’anziana donna. Il continuo e assiduo monitoraggio H24 della casa ha rivelato i comportamenti dell’uomo, riprendendo e registrando le frequentissime aggressioni subite dall’anziana donna. L’uomo è stato arrestato e la madre anziana è stata affidata alle cure dei servizi sociali. Nell’ambito di quest’attività investigativa, sono stati premiati i seguenti operatori: Comm. Elisa FRAU, Sovr. Capo Aldo GIORDANO, Ag. scelto Federico BARATTINI, Ag. scelto Roberto SIDDI.

Rapina sventata

Il 1° luglio 2022, due operatori di Polizia Locale in forza all’Unità Territoriale Ponente hanno sventato una rapina ai danni dell’Ufficio Postale di Via Catalani. In servizio di pattuglia, notando un’auto sospetta, si avvicinavano alla vettura per un controllo, quando il conducente, senza rispettare l’alt intimato, si allontanava ad una velocità pericolosa. L’auto veniva raggiunta e in essa venivano rinvenuti un fucile da caccia a canne lisce sovrapposte, risultato poi oggetto di denuncia di furto in provincia di Napoli, e una pistola modello Beretta calibro 9.

Il rinvenimento di armi da fuoco, unito alla presenza ingiustificata di due caschi all’interno dell’abitacolo, induceva a sospettare che i fermati erano pronti a tentare una rapina ai danni del vicino ufficio postale o del mezzo portavalori giusto sopraggiunto. I soggetti venivano posti in stato di arresto. Nell’ambito di quest’attività, vengono premiati i seguenti operatori: Sovr. Capo Vittorio RICCI, Ass. Massimiliano FERRO.

Polizia Locale di Imperia

Soccorso durante un tentato suicidio

L’intervento da parte di operatori della Polizia Locale congiuntamente alla Polizia di Stato ha sventato il suicidio di una giovane persona. L’operazione immediata, decisa e professionale degli agenti ha permesso di salvare la giovane donna, in difficoltà psicologica. Gli operatori sono intervenuti su una balaustra ad altezza di parecchi metri, con rischio di caduta nel vuoto assieme alla ragazza. Nell’ambito di quest’ attività, sono stati premiati i seguenti operatori: Sovr. Claudio BENVENUTO, Ag. scelto Fabio DELUCCHI.