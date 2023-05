Pietra Ligure. Nuove piattaforme social e nuovi apparati tecnologici, i rischi dell’intelligenza artificiale, così come della dipendenza dagli algoritmi, e la ricerca di un giornalismo di qualità, una informazione credibile e affidabile che possa rappresentare un costante punto di riferimento per i territori e le comunità locali.

Ieri a Pietra Ligure alla prima “non-conferenza” degli editori digitali italiani organizzata da Edinet srl, società editrice di IVG.it e Genova24.it. Una tre giorni che vede coinvolti oltre cento editori digitali italiani che ieri hanno iniziato a confrontarsi su tutti gli aspetti legati al futuro del giornalismo digitale.

Presso il cinema teatro comunale di Pietra Ligure si è tenuto il primo convegno “Dal rullino al reel, come è cambiato il modo di fare informazione” moderato dalla giornalista Federica Seneghini (Corriere della Sera) e con i relatori David Puente (vice direttore responsabile di Open), Alessandra Costante (segretario nazionale FNSI), Marco Giovannelli (presidente ANSO), Federica Costella (Capo ufficio stampa Regione Liguria) e Andrea Chiovelli (Direttore IVG e Genova24).

L’obiettivo era quello di analizzare, insieme ad esperti nazionali del settore, come è cambiata l’informazione in questi ultimi 20 anni, con il passaggio dai giornali al web fino ad arrivare alla digitalizzazione.

L’evento celebra anche il 20° anniversario della nascita di Anso, associazione nazionale stampa online.

guarda tutte le foto 166



Anso Meeting, le immagini della prima giornata

Fino a domani, domenica 7 maggio, nella nota località turistica della riviera ligure, editori e giornalisti discuteranno nei vari tavoli di lavoro di regole, innovazioni, modelli di business, intelligenza artificiale e rapporti con istituzioni, Ott e non solo.

Lo speciale focus sull’informazione online è aperto a tutti gli editori/giornalisti digitali italiani, anche non associati ad Anso: l’occasione infatti sarà anche utile per conoscere le attività dell’associazione che rappresenta oltre 200 testate digitali, dai piccoli editori iperlocali a grandi player nazionali. Per tutte le informazioni su agenda e modalità di partecipazione è disponibile il sito internet www.ansomeeting.it.

L’iniziativa fortemente voluta dalla società editrice, che ha sede proprio a Pietra Ligure, sarà una vera full immersion per i partecipanti, senza dimenticare però anche i momenti di svago con feste in spiaggia e apericena in location uniche, per permettere ai partecipanti di incontrarsi e conoscersi anche in un contesto non formale.

L’evento è realizzato con il supporto di Telemutuo.it, il comparatore di mutui pioniere in Italia dal 1984, ed Evolution GROUP, azienda leader nel mercato della pubblicità e tecnologia web.