Giornalismo digitale, da venerdì a Pietra Ligure la prima non-conferenza dedicata al futuro delle news online

Edinet srl, società editrice di IVG.it e Genova24.it, ha organizzato a Pietra Ligure la prima non-conferenza degli editori digitali italiani. Una tre giorni nel corso della quale oltre cento editori digitali italiani si incontreranno per discutere di tutti gli aspetti legati al futuro del giornalismo digitale.

Il primo appuntamento si terrà, venerdì 5 maggio alle ore 16.30, nel cinema teatro comunale di Pietra Ligure con il convegno “Dal rullino al reel, come è cambiato il modo di fare informazione”. Il panel ha l’obiettivo di analizzare, insieme ad esperti nazionali del settore, come è cambiata l’informazione in questi ultimi 20 anni. Dal cartaceo al web, dai palinsesti tv ai video on demand e alle dirette sui social network: la digitalizzazione ha avuto un impatto enorme sul giornalismo e più in generale sul mondo dell’informazione. Tempi di valutazione e scrittura infinitamente più stretti, importanza sempre crescente dei media rispetto al testo, aumento esponenziale delle possibili fonti a discapito della loro autorevolezza. Tutti cambiamenti che investono chi informa per mestiere di sempre maggiori responsabilità. Con all’orizzonte una nuova sfida, l’intelligenza artificiale, che rischia di stravolgere nuovamente i paradigmi dell’informazione.

Il convegno sarà moderato dalla giornalista Federica Seneghini (Corriere della Sera); tra i relatori è già confermata la presenza di David Puente (vice direttore responsabile di Open), Alessandra Costante (segretario nazionale FNSI) e Marco Giovannelli (presidente ANSO). Il convegno varrà anche 2 crediti per la formazione continua dei giornalisti.

L’evento celebrerà anche il 20° anniversario della nascita di Anso, associazione nazionale stampa online, l’unica associazione di categoria pensata per rappresentare le istanze degli editori nativi digitali – e non – in un mondo sempre più complesso tra intelligenza artificiale, regolamenti europei e burocrazia. “Una tappa significativa per la nostra associazione – dichiara Marco Giovannelli, presidente di Anso – In questi anni è cambiato il mondo e lo dice bene il titolo del convegno perché quando fondammo Anso c’erano ancora i rullini fotografici. Oggi invece siamo alle prese con trasformazioni nuovamente epocali. Rappresentiamo piccoli e medi editori e relative testate per lo più territoriali. Siamo così una delle realtà più vivaci del panorama editoriale italiano”.

Fino a domenica 7 maggio poi, nella nota località turistica della riviera ligure, editori e giornalisti discuteranno nei vari tavoli di lavoro di regole, innovazioni, modelli di business, intelligenza artificiale e rapporti con istituzioni, Ott e non solo.

L’evento è aperto a tutti gli editori/giornalisti digitali italiani, anche non associati ad Anso: l’occasione infatti sarà anche utile per conoscere le attività dell’associazione che rappresenta oltre 200 testate digitali, dai piccoli editori iperlocali a grandi player nazionali. Per tutte le informazioni su agenda e modalità di partecipazione è disponibile il sito internet www.ansomeeting.it.

L’iniziativa fortemente voluta dalla società editrice, che ha sede proprio a Pietra Ligure, sarà una vera full immersion per i partecipanti, senza dimenticare però anche i momenti di svago con feste in spiaggia e apericena in location uniche, per permettere ai partecipanti di incontrarsi e conoscersi anche in un contesto non formale.

L’evento è realizzato con il supporto di Telemutuo.it, il comparatore di mutui pioniere in Italia dal 1984, ed Evolution GROUP, azienda leader nel mercato della pubblicità e tecnologia web.

“L’Italia è fatta di tante piccole Pmi, la stessa cosa per il mondo dell’editoria digitale che è fatta di una moltitudine di piccoli editori. Questo meeting è un evento pensato proprio per permettere a tutte queste aziende, ma anche a giornalisti e fornitori di servizi di incontrarsi, conoscersi e iniziare a collaborare per far crescere le rispettive aziende editoriali“, conclude Matteo Rainisio, CEO di Edinet e organizzatore dell’evento.