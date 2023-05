Ginnastica artistica, la Polisportiva Maremola chiude il primo semestre con tre podi

Pietra Ligure. Terminate le gare del primo semestre 2023, la sezione ginnastica artistica della Polisportiva Maremola 1914 festeggia gli ottimi risultati ottenuti. La società ha infatti conquistato tre podi alla 2° prova del campionato di Serie D Silver

Nella categoria LB3 Allieve la squadra composta da Emma Bosio, Sophie Superchi, Anja Qosia e Rebecca Riva si è classificata al primo posto, mentre nella LA3 Allieve iola Carpi, Elisa Rossi, Matilde Buson e Caterina Ferraro sono salite sul terzo gradino del podio. Bronzo anche per Giulia Cama, Rebecca Riolfo, Eleonora Boasso, e Alice Vasquez nella LC3 junior/senior.

Los corso sabato (13 maggio) in gara anche le piccoline della Polisportiva Maremola (Alice Barisone leva 2017 e le classe 2016 Sara Canepa classe, Linda Squarise e Adele Rossello) impegnate a Sant’Eusebio (Genova) insieme ad altre 85 atlete provenienti da tutta la Liguria. “Impegno e divertimento hanno contraddistinto le nostre piccole ‘maremoline’ – commentano dalla società – Sono state premiate tutte in egual misura in quanto da regolamento Federale non è prevista nessuna classifica per le bimbe sotto gli 8anni”.