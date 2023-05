Ginnastica acrobatica, a Cesena Samuele Abbà e Cloe Combi conquistano l’oro e staccano il pass per la finale

Villanova d’Albenga. Con la terza tappa di Cesena si è concluso il campionato italiano Silver di Ginnastica Acrobatica FGI che ha visto impegnati gli atleti della US Villanovese per le Categorie L1-L2.

Una trasferta impegnativa in cui tutte le combinazioni hanno migliorato prestazioni e punteggi rispetto alla prova disputata ad Albenga solo un mese fa.

La coppia L2 open di Vittoria Fontana e Isabella Apetrei si conferma in decima posizione con una buona prestazione condizionata forse da un pizzico di emozione di troppo. Sempre in L2 il trio Allieve formato da Gloria Moreno Costanza Fontana e Rebecca Buratto scende in pedana con determinazione e migliora la propria esecuzione piazzandosi al 12° posto.

Nella categoria L1 riservata agli atleti più giovani, Giulia Cannarozzo e Cloe Combi si distinguono tra le coppie femminili ottenendo un ottimo 5° posto.

Nella disciplina Coppia Mista L1 Samuele Abbà, in combinazione con Cloe Combi, conquistano la medaglia d’oro e l’accesso alla finale di Corsico del 21 maggio che assegnerà il titolo italiano.