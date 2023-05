Gemelle unite da un forte legame decidono di sposarsi lo stesso giorno, quest’anno le nozze d’oro

Sardegna/Loano. Graziella e Luisella Usai sono due gemelle che quest’anno compiono 50 anni di matrimonio. La loro è una storia particolare che dimostra il forte legame che le ha sempre unite.

Loro sono nate in un paesino della Sardegna nel 1954, poi il trasferimento in Liguria – a Loano -, quando avevano 14 anni. Fin qui una storia come tante, se non che Graziella e Luisella si sono sposate lo stesso giorno, il 5 maggio del 1973, dopo aver conosciuto ed essersi innamorate di Augusto Pilloni e Francesco Noli, poco più grandi di loro, originari anche loro della Sardegna e trasferitisi nel savonese.

Un incrocio di legami e storie che venerdì ha compiuto ben 50 anni, un’unione forte che è stata festeggiata con una cena ad hoc. Presenti ovviamente anche i figli delle due coppie: entrambe hanno generato, quasi come uno scherzo del destino, due coppie a specchio, un maschio e una femmina.

Una storia di amore con la A maiuscola che combina quello fraterno e quello tra due amati. Una storia come poche che sprizza romanticismo da tutti i pori.