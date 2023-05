Gatta smarrita a Finale Ligure: l’appello della proprietaria per ritrovare Braixen

Finale Ligure. È uscita dalla sua casa e non è più tornata. Grande l’apprensione per la padrona di Braixen, gatta smarrita oggi (20 maggio) in via Castelle Inferiore a Final Pia.

La proprietaria chiede aiuto per ritrovarla: “Braixen (detta Brizzi) è una gatta Norvegese delle Foreste, il suo mantello è tricolore (crema/ grigio/ bianco), è una gatta docilissima e ha il microchip. Ma non è abituata a stare fuori”.

Nel caso qualcuno la vedesse può contattare Chiara al numero 3384228434 oppure a Francesco 3356194587.