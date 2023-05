Gaslini, un nuovo numero unico per le prenotare visite mediche e prestazioni diagnostiche

Liguria. Da domani venerdì 12 maggio, l’Istituto Gaslini sarà gestito dal Contact Center Unico Regionale per la prenotazione delle visite mediche e delle prestazioni diagnostiche (sono escluse le Prestazioni in regime libero professionale).

Per tutte le prenotazioni basterà telefonare al numero 010-5383400 (Contact Center Unico Regionale) e seguire le relative istruzioni. Il servizio sarà attivo dalle ore 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le prenotazioni di Tac e Risonanze, per le quali il servizio sarà attivo dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

L’attuale numero del centralino dell’Istituto Gaslini (01056361), relativamente al servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie, continuerà a gestire direttamente le prenotazioni per prestazioni in libera professione ed informazioni di carattere sanitario all’utenza e, per alcune settimane, continuerà ad indicare all’utenza che ancora utilizzasse tale numero, che il nuovo numero da contattare d’ora in poi sarà 010-5383400.

“Il Gaslini entra a far parte del Contact Center Unico Regionale nell’ottica dell’omogeneizzazione e semplificazione dell’accesso ai servizi clinici e diagnostici – spiega Renato Botti, direttore generale dell’Istituto Gaslini -. L’ospedale sta sviluppando progressivamente un’analisi delle segnalazioni all’URP e un’azione pilota di Customer Satisfaction promossa per la prima volta qualche mese fa, anche attraverso un questionario online (disponibile in home page sul portale www.gaslini.org), attraverso i quali il Gaslini si ripromette di ascoltare periodicamente i suoi utenti, per migliorare ulteriormente i propri servizi. In tre mesi di sperimentazione, il tasso di telefonate che ricevono risposta si è notevolmente alzato, fino al 70-80%. Con il passaggio imminente a 8 operatori sarà ulteriormente migliorato: l’obiettivo è superare il 90% di chiamate risposte entro l’estate”.

“Questo passaggio è importante perché conferma il valore del lavoro svolto dal direttore Botti – afferma l’amministratore unico di Liguria Digitale Enrico Castanini – In questi anni si è molto adoperato sia per migliorare l’integrazione fra i servizi, sia per accrescere innovazione ed efficienza, a beneficio della vita quotidiana dei piccoli pazienti del Gaslini, delle loro famiglie e di tutta la cittadinanza. Liguria Digitale è molto felice di poter dare il proprio contributo a questo processo”.