Gabbiano ferito su un terrazzo, la sua compagna lo aspetta: appello per salvarlo

Finale Ligure. Una storia davvero originale e commovente, che vede protagonista il regno animale. Una donna finalese si è rivolta all’associazione “Battiti di Coda” dopo che nel suo terrazzo è arrivato un gabbiano in condizioni tali da non poter più volare né mangiare: è stato poi diagnosticato dai veterinari dell’associazione una intossicazione da metalli pesanti.

I volontari l’hanno soccorso e salvato da morte certa grazie alle cure e alle terapie: successivamente è stato trasportato a Genova in una clinica veterinaria.

Dopo due giorni il gabbiano sta ancora lottando per sopravvivere, ma il risvolto più toccante è che la compagna del volatile è rimasta sul terrazzo ad aspettarlo… Di fatto, l’esemplare era diventato nel tempo un gabbiano domestico che stazionava sul terrazzo della signora finalese con la sua compagna, come se vivesse lì da anni.

Ora l’associazione ha lanciato un appello per avere le risorse necessarie a salvare il gabbiano, in quanto la guarigione nella struttura comporta spese elevate seguito delle terapie e delle cure specifiche per l’avvelenamento dell’esemplare.

L’associazione ha sede in via Accame a Tovo San Giacomo e da tempo si occupa con l’azione di volontari del recupero della fauna selvatica ed è certificata nell’attività assistita con gli animali.