Furgone supera il casello dell’autostrada e va in fiamme: intervengono i vigili del fuoco

Albenga. Incendio intorno alle 5 di questa mattina (lunedì 1° maggio) dopo il casello dell’autostrada ad Albenga. A prendere fuoco un furgone che si era appena immesso in A10, proprio prima della biforcazione per Savona e Ventimiglia.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, allertati dal personale di Autofiori che si è accorto dell’accaduto grazie alle telecamere.

Per fortuna non si sono registrati feriti, l’autista è infatti riuscito a lasciare l’abitacolo autonomamente. L’intervento dei pompieri è durato circa un’ora e mezza, ora l’incendio è stato spento e il mezzo portato via dal carroattrezzi.