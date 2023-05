Fumo da un magazzino in centro a Savona, intervento dei vigili del fuoco

Savona. Questo pomeriggio, intorno alle 14.15, è scattato l’allarme per la fuoriuscita di fumo da un magazzino in centro a Savona, in vico del Marmo, traversa di via Pia.

A seguito della segnalazione, sul luogo sono arrivati prontamente i vigili del fuoco con una squadra di Savona.

Fortunatamente l’incendio è stato di piccole dimensioni – a bruciare della carta e del cartone -, nessuna persona è stata ferita. Le fiamme sono state donate, l’intervento è stato concluso.

Sul posto intervenuta anche la polizia locale.