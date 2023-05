Francesco Nappi (Miu) incontra il console russo a Genova: “Stop alla guerra con l’Ucraina. L’Italia esca dall’Unione Europea”

Loano. Sabato 7 maggio il presidente del Movimento Italia Unita Francesco Nappi ha incontrato il console russo a Genova Maria Vedrinskaya.

“Un incontro in cui si è parlato della storica amicizia tra i nostri due popoli, quello italiano e quello russo – spiega Nappi – e di come tutti ci auspichiamo la cessazione del conflitto. Abbiamo espresso la nostra contrarietà, come movimento, alle sanzioni e all’invio delle armi da parte del nostro governo e di come, anzi, la maggioranza degli italiani sia contrario alla guerra e all’invio di armi. La console ci ha ringraziato spiegando che, nonostante l’ostruzione mediatica italiana, la sua nazione sappia della solidarietà e della vicinanza del popolo italiano a quello russo”.

“Se lo si vuole, avviare un tavolo diplomatico è possibile – aggiunge il presidente di Italia Unita – Lo abbiamo fatto con le nostre forze. Partiti e politici più blasonati a parole erano disponibili ma a fatti nessuno ha fatto ancora nulla. Italia Unita si impegnerà affinché ci possa essere una strada diplomatica per far cessare questo conflitto che porta solo morte in quei paesi. E si batterà per far capire quanto il servilismo del nostro governo all’Europa e agli USA stia portando recessione e povertà socioeconomica”.

“Ribadiamo come Italia Unita voglia l’uscita del paese dall’unione europea. Basta essere schiavi. Invito gli italiani a dire basta a qualsiasi imposizione che ci sta schiavizzando e i povere do. Ed ora più che mai, viste tutte le verità emerse sulle vere ragioni della pandemia e della guerra. La verità è venuta fuori ma parecchi italiani continuano a mentire a loro stessi. Invito a scriverci a segreterianazionalemiu@gmail.com per unirsi a chi vuole riportare libertà democrazia lavoro e dignità in questo Paese”.