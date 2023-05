Frana in via alla Strà a Savona, affidati i lavori per il ripristino della strada: cantiere concluso entro fine anno

Savona. Sono stati affidati i lavori per il ripristino della strada in seguito alle frane causate dall’alluvione dell’autunno 2019 in alla Strà e via San Nazario a Savona. I lavori in via alla Strà si concluderanno in 6 mesi, entro fine anno la viabilità dovrebbe essere ripristinata e strada ritornare percorribile.

L’alluvione del 23 e 24 novembre ha provocato una frana e il cedimento di un tratto di strada e conseguente interruzione della viabilità in via precauzionale in entrambe le vie. In via alla Strà la chiusura della strada, in prossimita del forte Ciuto, ha tolto il collegamento diretto con Cadibona (e la Valbormida). L’intervento è da lungo richiesto e atteso dai residenti.

In via San Nazario l’importo dei lavori è di oltre 480mila euro, in via alla Strà di 296mila euro.