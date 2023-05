Foto di casa vacanze di Albenga usate per “annuncio truffa” ad Alassio: scatta la denuncia alla Polizia

Albenga/Alassio. E’ accaduto ad una cittadina ingauna, P.P., host di Airbnb e Booking con alcuni annunci di alloggi ubicati ad Albenga. Un suo annuncio contenente le foto di una casa vacanze situata ad Albenga ha attirato l’attenzione di qualche malintenzionato, che le avrebbe utilizzate per pubblicare a sua volta un falso annuncio su Marketplace, la sezione di Facebook che si occupa di vendite e affari tra privati.

Spiega Patrizia: “Qualche giorno fa mi ha contattata una persona che ha visto le foto dell’annuncio relativo alla casa vacanze di Albenga che ho pubblicato su Airbnb; le foto, però, sono presenti anche in un annuncio caricato su Marketplace. Peccato che io non abbia mai messo su Marketplace alcun annuncio riguardante una casa da affittare ad Alassio”.

Così, dopo aver fatto le verifiche del caso, Patrizia ha scoperto che il suo alloggio era “promosso in affitto come casa vacanze ad Alassio su quel gruppo. Il giorno dopo mi ha scritto un’altra persona dall’estero chiedendomi informazioni e spiegazioni sul perché l’annuncio fosse anche su Marketplace, ma per Alassio, località diversa da quella che avevo indicato io (Albenga)”.

“A questo punto chiesto alla ragazza di mio figlio di scrivere alla persona che aveva pubblicato l’annuncio su Marketplace fingendosi interessata all’affitto della casa di Alassio per il periodo di una settimana. L’appartamento è dato in affitto a 500 euro a settimana per maggio. L’autore dell’annuncio ha descritto alla fidanzata di mio figlio il nostro alloggio di Albenga, dicendo che è ad Alassio (immagino perché Alassio è più gettonata come località) e ha messo fretta, chiedendo un acconto di 200 euro da inviare subito ad una banca online e fornendo l’Iban per il pagamento”.

“Con tutto in mano la verifica che le foto dell’annuncio erano della mia casa vacanze e le chat con la richiesta di denaro, ho segnalato a Facebook che l’annuncio era falso e mi sono recata dalla Polizia di Stato di Alassio per sporgere denuncia. Il problema è che questo annuncio è tuttora pubblicato e temo che qualcuno caschi nel tranello e venga truffato”, conclude Patrizia.