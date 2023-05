“Forza Emilia Romagna”: in piazza De Ferrari il messaggio di vicinanza della Liguria dopo l’alluvione

Liguria. “Forza Emilia Romagna”: ieri sera (19 maggio) il maxischermo della facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova è stato dedicato alla tragedia che si è abbattuta sull’Emilia Romagna.

Un messaggio per esprimere vicinanza a una regione colpita in questi giorni da una eccezionale ondata di maltempo che ha causato morti, dispersi e migliaia di evacuati. Tutti i fiumi sono esondati, le strade sono sparite sommerse dall’acqua che ha raggiunto in alcune zone 5 metri di altezza. Solo chi abita dal terzo piano in su è riuscito a rimanere nelle proprie abitazioni.

E nel pomeriggio di oggi, dal polo di Santo Stefano Magra in provincia della Spezia, partiranno 10 squadre di protezione civile attrezzate di colonna mobile, diretti in Emilia Romagna. L’area su cui opereranno le squadre inviate della Liguria vedrà la presenza anche di personale inviato dalla Valle d’Aosta, per un totale di circa 75 effettivi.

La prima missione inviata dalla Liguria il 6 maggio scorso ha concluso le operazioni dopo 10 giorni: si trattava di 4 squadre per un totale di 25 operatori, dislocate nella zona di Faenza. In dotazione anche con un’idrovora da 9 mila litri, utile a realizzare interventi di messa in sicurezza della popolazione e ad attuare le prime misure di risoluzione delle criticità. Anche in quel caso, diversi i danni provocati dalle ingenti precipitazioni, ma questa volta la situazione è peggiorata ed ora la regione è in ginocchio.