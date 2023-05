Formazione, Fondazione Accademia Mercantile precisa: “Il sistema degli ITS italiani ha carattere gratuito per tutti gli iscritti”

Liguria. La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile tiene a precisare alcune incongruenze in merito all’ordine del Giorno presentato dal Consigliere Regionale Davide Natale (PD) lo scorso 29 aprile in Consiglio Regionale, riportato a mezzo stampa.

Natale aveva dichiarato: “Sia i rappresentanti dei lavoratori che delle compagnie di navigazione hanno più volte ribadito che chi decide di intraprendere la carriera del marittimo, dopo essere stato formato nelle scuole superiori o professionali o negli ITS, deve pagare ‘salatamente’ i corsi previsti dalla normativa internazionale e nazionale nel campo delle sicurezza della navigazione. Parliamo di cifre che, per esempio se parliamo dei corsi “Basic training”, vanno dai 3.000 ai 5.000 euro e che rappresentano, in molti casi, un ostacolo difficilmente superabile se parliamo di disoccupati o di persone in cerca di prima occupazione. Stiamo parlando di aiutare chi deve ottenere dei brevetti specifici”.

“Il sistema degli ITS italiani, per normativa vigente – spiegano dalla Fondazione Accademia Mercantile -, ha carattere gratuito per tutti gli iscritti, siano essi corsi ITS (finanziati attraverso bando ministeriale MIUR) sia FSE (ovvero corsi finanziati tramite il contributo della Regione di appartenenza, tramite contributo dell’Unione Europea e partecipazione del Ministero stesso). I corsi a cui si riferisce il Consigliere Natale vengono erogati gratuitamente durante il percorso formativo degli iscritti, nel biennio dell’ITS di riferimento in ambito marittimo. La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile si dichiara aperta a ogni riflessione sul tema della formazione dei marittimi e degli ufficiali di bordo, pronta a rispondere a tutte le domande e certa che una migliore interlocuzione tra le istituzioni possa solo favorire l’occupazione nel mondo della blue economy, centrale per la nostra regione”.

Concludono: “L’Accademia Italiana della Marina Mercantile nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria. La “mission” dell’Accademia consiste nell’erogare una formazione specialistica mirata verso occupazioni ad alto contenuto professionale e tecnologico, sulla base dei fabbisogni delle imprese dei settori interessati e in particolare nelle aree strategiche del marittimo e della logistica”.