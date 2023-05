Fondo strategico regionale: per Carcare ponte ciclopedonale, per Finale il teatro Sivori e per Spotorno il campo sportivo “Siccardi”

Liguria. Con 17 voti a favore (maggioranza) e 8 contrari è stata approvata la proposta di deliberazione n.68 “Fondo strategico regionale sezione Investimenti infrastrutturali pubblici” 2023-25.

Il Fondo è un supporto finanziario per sostenere gli investimenti infrastrutturali pubblici realizzati sul territorio regionale dalle pubbliche amministrazioni nei seguenti ambiti di intervento: risanamento idrogeologico e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo; bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica; risanamento della qualità dell’aria; riqualificazione del territorio e dei centri urbani; interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche; turismo; innovazione; formazione; ricapitalizzazione di società in house della Regione, a partecipazione diretta o indiretta, che operano nel settore delle opere pubbliche; opere per la difesa della costa; interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle aree protette regionali, delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS); interventi per la transizione ecologica, energie rinnovabili ed efficienza energetica.

La Giunta regionale approva il programma triennale per l’impiego del Fondo riservando una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse totali ad interventi e progetti presentati dai Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti e ai comuni rientranti nelle aree interne. La programmazione è frutto di una ricognizione di fabbisogni provenienti dai territori, da un confronto diretto con gli enti locali liguri e di una analisi tecnica di fattibilità generale condotta dalle strutture regionali competenti per materia alla luce delle indicazioni programmatiche generali.

Ecco le risorse e gli interventi previsti nel savonese:

Infrastrutture. Il Comune di Carcare si aggiudica fondi per il completamento del progetto di un ponte ciclopedonale sul fiume Bormida.

Cultura. Il Comune di Finale Ligure si aggiudica fondi per il completamento del recupero del Teatro Sivori.

Sport. Al Comune di Spotorno vanno fondi per il recupero del campo sportivo “Siccardi”.

Altri investimenti:

Informatica. Regione Liguria ottiene fondi per il Polo strategico regionale e, fra gli altri, per la costruzione di cataloghi per corsi on line di formazione informatica.

Entroterra. L’Ente Parco regionale delle Alpi Liguri ha ottenuto fondi per il ripristino del “Sentiero degli alpini”.