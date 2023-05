Folla alla camera ardente per Giovanni Ferrari Barusso. I sindaci: “Persona leale, onesta e sincera”

Finale Ligure. Una sala consiliare gremita per la camera ardente allestita in Comune a Finale Ligure per commemorare Giovanni Ferrari Barusso, scomparso all’età di 62 anni. Prima dei funerali l’omaggio da parte dei sindaci e amministratori locali che negli anni hanno conosciuto, lavorato e apprezzato la figura dell’avvocato finalese e amministratore delegato Tpl linea.

Oltre ai rappresentanti istituzionali, presente la presidente dell’azienda di trasporto savonese Simona Sacone e tanti cittadini che hanno voluto salutare Giovanni Ferrari Barusso e stringersi attorno alla sua famiglia.

“Una perdita importante, – il commento del sindaco di Finale Ugo Frascherelli. – Giovanni era un valido amministratore ed unna persona che si impegnava completamente in ciò che faceva. A volte aveva un carattere spigoloso, ma perché diceva le cose sempre in modo diretto e personalmente è una caratterista che ho sempre apprezzato moltissimo. Una persona libera e onesta intellettualmente. È stato sempre presente nella vita politica e sociale del paese: ha speso la vita per gli altri sia in termini politici che sociali”.

A fare eco al collega, il primo cittadino di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi: “In quanto sindaco, mi è capitato numerose volte di avere Giovanni come interlocutore. Abbiamo avuto diverse occasioni per confrontarci, ogni tanto con opinioni diverse, ma sempre con grande stima, affetto e professionalità. Ho un bellissimo ricordo di lui”.

“Giovannino era soprattutto un amico e anche se su posizioni diverse, il confronto è sempre stato leale e onesto. L’ho conosciuto durante la mia prima esperienza in Provincia e avevo già potuto apprezzare quelle caratteristiche positive che ha poi portato anche in Tpl, a cui ha dato un contributo importante: se oggi siamo in house providing in Tpl è anche grazie al lavoro che lui è riuscito a fare. Persona fantastica, schietta, onesta ed educata. Le persone con un profilo del genere mancano sempre e tanto”, il ricordo del sindaco di Cisano Massimo Niero.

Titolare, con la sorella, di uno studio legale a Finale Ligure, Giovanni Ferrari Barusso dal 2019 era amministratore delegato di Tpl Linea. La sua carriera, però, era cominciata da giovanissimo come giornalista, corrispondente de “Il Secolo XIX”, per poi indirizzarsi verso la carriera da avvocato.

Tra i suoi incarichi pubblici ha ricoperto prima il ruolo di consigliere comunale, poi quello di assessore e vicesindaco delle due giunte guidate dal sindaco di Finale Ligure Flaminio Richeri. Nel 2014 era stato eletto consigliere provinciale e poi nel 2015 era divenuto anche vicepresidente della Provincia di Savona.

In TPL Linea, prima del ruolo di amministratore delegato, ha svolto anche l’incarico di direttore generale dell’azienda di trasporto savonese affiancando la presidente Simona Sacone nell’attuale mandato del Cda.