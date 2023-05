Flag football, le Pirates si impongono anche nel bowl di Asti: ora saranno finali nazionali

Albisola Superiore. Con una prova di carattere le Pirates si impongono anche nel bowl di Asti: un successo che, oltre a regalare la vittoria del girone, proietta le savonesi direttamente alle finali nazionali di Grosseto che si svolgeranno nel mese di giugno.

Nel bowl astigiano le ragazze dei coach Calvi e Acquatico dovevano dimostrare che il bowl vinto in casa era frutto di un buon lavoro e di allenamenti. Le Arciere Asti, così come le Driadi di Torino, erano ansiose di rivincita, ma le ragazze liguri hanno respinto meta su meta, azione dopo azione gli attacchi delle avversarie. Un bowl molto equilibrato, con partite giocate punto a punto che ha divertito ed entusiasmato il buon pubblico presente.

Le ragazze pareggiavano subito la prima partita contro le Arciere con punteggio di 13 a 13 e successivamente contro le Driadi per 12 a 12. Il terzo incontro vedeva un ulteriore pareggio tra le Driadi e le Arciere. Ultimo incontro quindi per le Pirates contro le padrone di casa. Partono fortissimo le liguri che si portano subito in vantaggio per 20 a 6, per poi dilagare nel finale con un 33 a 6 che sancisce la vittoria finale del bowl e del girone nord ovest.

Alice Menaballi, capitano Pirates : “Siamo strafelici. Un girone molto equilibrato, ma noi abbiamo messo quella voglia e quel carattere in più, da vere Pirates. Tanti allenamenti e tanti sacrifici ci hanno permesso, oltre che a vincere il nostro girone, anche di approdare alle finali di Grosseto. Li sarà tutta un’altra storia, perchè andremo a confrontarci con vere e proprie corrazzate, ma noi siamo migliorate molto e penso che saremo la mina vagante delle finali”.

Intanto un altro bel riconoscimento alla Società Pirates 1984 è stato conferito dal Comune di Savona nella persona dell’Assessore allo sport Francesco Rossello che ha consegnato al vicepresidente Eugenio Meini una targa di ringraziamento per l’attività svolta in ambito sportivo e sociale. Un premio che, oltre gli ottimi risultati sportivi raggiunti da tutte le squadre Pirates senior, junior e femminile, conferma anche le grandi qualità e capacità organizzative che hanno permesso alla società Pirates di aumentare i tesserati e soprattutto ad incrementare con successo la pratica sportiva in ambito femminile.

“Ci siamo trasferiti ad Albisola Superiore, per una questione logistica vista la scarsità di impianti disponibili sul territorio comunale che non ci permettevano di crescere adeguatamente, il comune di Albisola Superiore ci ha accolto con entusiasmo e con grande empatia dandoci una nuova casa nella quale ci troviamo a nostro agio e sulla quale contiamo per il proseguo delle nostre attività presenti e future. Siamo molto contenti che il Comune di Savona, dove siamo nati e cresciuti e dove comunque abbiamo la nostra sede, si ricordi di noi e soprattutto dei sacrifici e dell’impegno che una piccola società come la nostra mette in atto ogni giorno per permettere ai suoi tesserati di praticare lo sport. Al Comune di Savona vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per questo riconoscimento”, commenta il vicepresidente Meini.