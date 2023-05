Fionda 2023: ad Albenga premiati i mattatori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti

Albenga. Il primo fiondatore Antonio Ricci, sul palco fin dall’inizio della manifestazione, è stato padrone di casa indiscusso. “La prima fionda è avvenuta per strada ed è stata molto bella perchè proprio la strada è il comune denominatore di tutte le edizioni”, sottolinea il patron di “Striscia la notizia”. E’ stato proprio Antonio Ricci ad aver consigliato a Gino Rapa di continuare anche negli anni successivi per non restare l’unico ad aver ricevuto la Fionda. Premiazione che poi si è spostata al teatro Ambra: da quell’agosto del 2007 è giunta ormai alla sedicesima edizione, presentata fin dal debutto da Mario Mesiano, diventato poi direttore artistico del teatro stesso.

Sul palco, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti hanno firmato il divano che sarà venduto e il ricavato sarà devoluto in beneficenza. “Una fionda del buonumore e della solidarietà”, ha detto Gino Rapa – presentando i premiati di questa edizione. Divertenti gli aneddoti anche della trasmissione “Striscia la Notizia” raccontati sul palco dai due protagonisti e da Antonio Ricci, nonchè tante risate del pubblico che ha mostrato apprezzamento con scroscianti applausi.

Non è mancato nemmeno un momento scherzoso con i complimenti a Pietro Buttu che ha portato la squadra dell’Albenga in serie D e che è stato esonerato il giorno dopo. Sono intervenuti come ospiti musicali Franco Fasano e Mauro Vero, e ai premiati sono state consegnate due caricature disegnate da Mauro Moretti e un gioiello dell’orafo Rodolfo Buffa.

Una fionda condivisa idealmente con i volontari dell’Emilia Romagna. La cifra raccolta sarà devoluta ad un’azienda, una libreria, che ha perso tutto in questa grande tragedia. La serata si è conclusa con tutto il pubblico che ha cantato Romagna mia.